Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land und der Staats­an­walt­schaft Bamberg

LKR. BAM­BERG. Am Mitt­woch­mor­gen gelang der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land in enger Zusam­men­ar­beit mit der Staats­an­walt­schaft Bam­berg ein Schlag gegen eine ört­lich agie­ren­de Ein­bre­cher­ban­de, die für mehr als 50 Straf­ta­ten im nörd­li­chen Land­kreis in Fra­ge kommt. Bei einer koor­di­nier­ten Durch­su­chungs­ak­ti­on wur­den meh­re­re Tat­ver­däch­ti­ge aus dem Land­kreis Bam­berg fest­ge­nom­men. Gegen sechs Per­so­nen wur­den Haft­be­feh­le erlas­sen, zwei Tat­ver­däch­ti­ge befin­den sich auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg in Unter­su­chungs­haft, wei­te­re vier Haft­be­feh­le wur­den gegen Auf­la­gen außer Voll­zug gesetzt.

Den sechs Tat­ver­däch­ti­gen wird vor­ge­wor­fen, seit Okto­ber die­sen Jah­res in 17 Bier­kel­ler und 16 Sport­hei­me ein­ge­bro­chen zu sein, sowie wei­te­re Eigen­tums­de­lik­te began­gen zu haben. Mit teils roher Gewalt sol­len sie Türen und Fen­ster von Sport­hei­men und Bier­kel­ler auf­ge­bro­chen und dar­aus vor­wie­gend Bar­geld, Spi­ri­tuo­sen, Ziga­ret­ten, Fern­se­her und Werk­zeu­ge ent­wen­det haben. In weni­ger als drei Mona­ten hat­ten die Ein­bre­cher Waren im Wert von mehr als 10.000 Euro erbeu­tet und einen Sach­scha­den in Höhe von 40.000 Euro hin­ter­las­sen. Die Viel­zahl der Taten und das teils pro­fes­sio­nel­le Vor­ge­hen der Täter erfor­der­te einen inten­si­ven Ermitt­lungs­auf­wand der Ermitt­lungs­grup­pe der Land­kreis­po­li­zei in Zusam­men­ar­beit mit der Staats­an­walt­schaft Bam­berg. Die­ser führ­te am frü­hen Mitt­woch­mor­gen zum Erfolg.

Im Rah­men der Durch­su­chung der Woh­nun­gen der Tat­ver­däch­ti­gen und eines ange­mie­te­ten Lagers konn­te neben dem Tat­werk­zeug auch umfang­rei­ches Beweis­ma­te­ri­al und ein Groß­teil der Beu­te sicher­ge­stellt wer­den. Zudem wur­den diver­se Schreck­schuss- bzw. Gas­druck-Waf­fen, Mes­ser sowie ein Base­ball­schlä­ger auf­ge­fun­den. An dem Ein­satz betei­lig­ten sich neben der Staats­an­walt­schaft Bam­berg auch Unter­stüt­zungs­kräf­te der Bereit­schafts­po­li­zei, der Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg, der Ope­ra­ti­ven Ergän­zungs­dien­ste Bam­berg, sowie Spe­zia­li­sten für Com­pu­ter­tech­nik der Kri­mi­nal­po­li­zei Bayreuth.

Die sechs Tat­ver­däch­ti­gen wur­den auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg dem Ermitt­lungs­rich­ter am Amts­ge­richt Bam­berg vor­ge­führt. Gegen 5 Män­ner und 1 Frau wur­de Haft­be­fehl erlas­sen. Vier Haft­be­feh­le wur­den gegen Auf­la­gen außer Voll­zug gesetzt. Ein 19-Jäh­ri­ger und ein 21-Jäh­ri­ger kamen in Untersuchungshaft.