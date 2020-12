Drei Tage nach der Aus­wärts­nie­der­la­ge in Mag­de­burg trifft der HC Erlan­gen auf den Tabel­len­fünf­zehn­ten TSV GWD MIN­DEN. Gegen die Ost­west­fa­len haben sich die Erlan­ger vor­ge­nom­men, wie­der zu ihrer gewohn­ten Abwehr­stär­ke zurück­zu­fin­den, um am Ende als Sie­ger vom Platz zu gehen. Anwurf am kom­men­den Sams­tag ist um 20:30 Uhr. SKY SPORT 6 HD über­trägt das Spiel live.

„Wir müs­sen die Nie­der­la­ge gegen den SCM aus dem Kopf bekom­men und vor allem wie­der dahin kom­men, dass wir eine gute Abwehr stel­len, denn gegen Mag­de­burg haben wir nicht die Abwehr gespielt, die wir kön­nen und das wer­den wir am Sams­tag bes­ser machen“, sag­te Micha­el Haaß vor dem Spiel gegen den GWD Min­den. Mit einer guten Abwehr­ar­beit wol­len sich die Fran­ken am kom­men­den Sams­tag also den vier­ten Heim­sieg der Sai­son sichern. Die Gäste aus Ost­west­fa­len gewan­nen zuletzt ihr Der­by gegen den TBV Lem­go mit 28:23 und rei­sen mit dem­entspre­chend viel Selbst­ver­trau­en nach Nürn­berg. Auch wenn das Team von Trai­ner Frank Car­stens in zehn Spie­len erst drei Sie­ge ein­fah­ren konn­te und zudem von Ver­let­zun­gen geplagt ist, war­tet auf den HCE ein har­tes Stück Arbeit. Mit Ram­bo, Peh­li­van, Zeitz und Juri Knorr ver­fügt der GWD über einen wurf­ge­wal­ti­gen Rück­raum. Gefähr­lich ist der näch­ste Geg­ner der Erlan­ger vor allem auch über sei­ne Außen­spie­ler. Kevin Gul­lik­sen erziel­te in die­ser Sai­son bei­spiels­wei­se bereits 32 Tore über die rech­te Außen­bahn und war im Spiel gegen Lem­go mit acht Tref­fern bester Tor­schüt­ze sei­ner Mannschaft.

„Min­den ist eine Mann­schaft, die sehr über das Kol­lek­tiv kommt. Man hat aber in den letz­ten Mona­ten und Wochen gese­hen, das Juri Knorr eine sehr zen­tra­le Rol­le im Spiel sei­ner Mann­schaft ein­nimmt und ein sehr viel­fäl­ti­ger Mit­tel­mann ist. Nach sei­ner Coro­na Erkran­kung kommt er jetzt immer bes­ser ins Spiel, des­halb wer­den wir uns gut auf ihn ein­stel­len“, sagt Rück­raum­spie­ler Bene­dikt Kell­ner auf der Pres­se­kon­fe­renz vor dem Spiel. Wäh­rend die Erlan­ger wei­ter­hin auf Fäth, Jepps­son, Büdel, Ols­son und Sel­lin ver­zich­ten müs­sen pla­gen auch den GWD Ver­let­zungs­sor­gen. Beim Der­by­sieg über den TBV Lem­go haben sich Lucas Mei­ster (Abriss der Bizeps­seh­ne) und GWD-Kapi­tän Mil­jan Pusi­ca (Kreuz­band­riss) schwer ver­letzt und wer­den den Grün-Wei­ßen für meh­re­re Mona­te fehlen.

„Wir tref­fen jetzt auf einen Geg­ner, der genau­so wie wir per­so­nel­le Pro­ble­me hat. Mit den Ver­let­zun­gen von Mei­ster und Pusi­ca ist der kom­plet­te Innen­block des GWD weg­ge­fal­len. Das macht natür­lich jetzt auch die Vor­be­rei­tung etwas schwie­ri­ger, da wir nicht wis­sen mit wel­chem Plan B sie auf uns zukom­men. Wir wer­den uns jetzt kurz rege­ne­rie­ren und unse­re Kräf­te sam­meln, um dann am Sams­tag alles rein­zu­wer­fen, denn wir wol­len unser Heim­spiel unbe­dingt gewin­nen“, so HC-Trai­ner Micha­el Haaß.

Gäste-Coach Frank Car­stens erwar­tet ein hart umkämpf­tes Match: „Ich den­ke, wir kön­nen ein hoch­in­ten­si­ves Spiel erwar­ten. Bei­de Mann­schaf­ten wer­den ver­bis­sen dar­um kämp­fen, Punk­te zu erzie­len, da bei­de Teams die Punk­te brau­chen. Wir haben immer super inten­si­ve Spie­le zwi­schen Erlan­gen und Min­den erle­ben dür­fen, beson­ders hier in Erlan­gen bezie­hungs­wei­se Nürn­berg. Inso­fern glau­be ich, dass sich die Zuschau­er vor dem Fern­se­her auf ein emo­tio­na­les und inten­si­ves Spiel freu­en können“.

Ob der HC Erlan­gen am Sams­tag als Sie­ger vom Platz geht, wird sich ab 20:30 Uhr zei­gen, wenn die bei­den Unpar­tei­ischen Mir­ko Krag und Mar­cus Hurst die Par­tie des 14. Spiel­tags anpfei­fen. SKY SPORT 6 HD über­trägt das Spiel live.