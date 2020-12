Die Senio­ren­zen­tren der Gemein­nüt­zi­gen Kran­ken­haus­ge­sell­schaft des Land­krei­ses Bam­berg mbH bie­ten für Ange­hö­ri­ge bzw. Besu­cher Coro­na-Schnell­tests direkt vor Ort im Senio­ren­zen­trum an.

Einen beson­de­ren Ser­vice bie­ten die elf Senio­ren­zen­tren der GKG Bam­berg (Senio­tel) an. Ange­hö­ri­ge, die Ihre Lieb­sten im Senio­ren­zen­trum besu­chen möch­ten wer­den direkt vor Ort mit einem Schnell­test auf eine Coro­na­in­fek­ti­on gete­stet. In max. 20 Minu­ten steht das Ergeb­nis fest. Die Besu­cher müs­sen sich vor­ab nicht selbst um einen Coro­na­test küm­mern. Sie wer­den direkt am Besuchs­ter­min im Senio­ren­zen­trum gete­stet. Dies gilt auch für Besu­che an Weih­nach­ten und an den Feiertagen.

Der Ablauf ist wie folgt: Der Besu­cher ver­ein­bart tele­fo­nisch einen Besuchs­ter­min im Senio­ren­zen­trum. Am Ter­min misst das Pfle­ge­per­so­nal die Tem­pe­ra­tur des Besu­chers, er erhält eine Ein­wei­sung in die Hygie­ne­vor­schrif­ten und eine FFP2 Mas­ke. Im Anschluss erfolgt der Anti­gen PoC Abstrich, der soge­nann­te Schnell­test. Ist die­ser nega­tiv darf der Besu­cher sei­nen Ange­hö­ri­gen für max. eine Stun­de besuchen.

Den Ser­vice eines Schnell­te­stes direkt vor Ort bie­ten die Senio­ren­zen­tren in Scheß­litz, St. Kili­an und St. Eli­sa­beth, in Gun­dels­heim, Lich­ten­ei­che, Bau­nach, Ste­gau­rach, Bur­ge­brach, Wals­dorf, Ebrach, But­ten­heim und Adels­dorf an.