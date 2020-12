Mit einer finan­zi­el­len Unter­stüt­zung in Höhe von 900 Euro unter­stützt die Volks­bank Forch­heim die Anschaf­fung wei­te­rer Uni­for­men für die Kin­der­feu­er­wehr „Flamm­bi­nis“.

Dar­über freu­en sich unse­rer Flamm­bi­nis ganz beson­ders, denn die Nach­fra­ge nach unse­rer Kin­der­feu­er­wehr ist nach wie vor sehr hoch, so Vor­sit­zen­der Josua Flierl.

Wir hof­fen alle, dass wir uns bald wie­der zu gemein­sa­men Grup­pen­stun­den und Akti­vi­tä­ten tref­fen kön­nen, unse­re Kin­der ver­mis­sen es schmerz­lich, so Flierl weiter.

Wir freu­en uns sehr, mit die­ser Zuwen­dung einen Bei­trag für gro­ßes ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment zu lei­sten, so Fili­al­lei­ter Chri­stoph Rüger abschließend.