Eggols­heim. Besorg­te Schü­ler und Eltern der der pri­va­ten Dr. Wie­sent Schu­len in Eggols­heim haben sich an Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten Micha­el Hof­mann gewandt. Sie sind in gro­ßer Sor­ge, weil die Unter­neh­mens­grup­pe, zu der die Pri­vat­schu­len gehö­ren, Antrag auf Eröff­nung des Insol­venz­ver­fah­rens gestellt hat. In Eggols­heim sind davon die Fach­ober­schu­le und die Berufs­fach­schu­le für Alten­pfle­ge betroffen.

„Ich habe mich bereits an das Kul­tus- und das Wirt­schafts­mi­ni­ste­ri­um gewandt, damit wir alle Kanä­le nut­zen, um für den schlimm­sten Fall gerü­stet zu sein. Durch eine Insol­venz darf kei­ne Schul­lauf­bahn gefähr­det wer­den. Alle Betei­lig­ten haben mei­ne größt­mög­li­che Unter­stüt­zung“, betont MdL Hof­mann, der für den Land­kreis Forch­heim im Baye­ri­schen Land­tag arbeitet.

Die Schul­lei­tung hat in einem Schrei­ben die Betrof­fe­nen von der Situa­ti­on infor­miert. „Schü­le­rin­nen und Schü­ler ste­hen in näch­ster Zeit vor ihren Abschlüs­sen, ande­re sind gera­de mit­ten in der Aus­bil­dung“, so der Stimm­kreis­ab­ge­ord­ne­te. „Poli­tik und das Unter­neh­men müs­sen die Sor­gen der Fami­li­en ernst neh­men. Ich dan­ke der Schul­lei­tung für die zuver­sicht­li­chen Wor­te. Alle soll­ten mit­ar­bei­ten, dass der Schul­be­trieb fort­ge­führt wer­den kann. Denn in der Schu­le wur­de und wird sehr gute Arbeit gelei­stet und ist eine Berei­che­rung unse­rer Schul­land­schaft im Land­kreis Forch­heim Wenn es also Mög­lich­kei­ten für staat­li­che Hil­fe gibt, soll­ten wir das auch in Anspruch neh­men“, so Hofmann.