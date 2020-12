Wegen des Weih­nachts­fei­er­tags am Sams­tag, 26. Dezem­ber, wird der Wochen­markt an der Rot­main­hal­le auf Don­ners­tag, 24. Dezem­ber, ver­legt. Der Wochen­markt am Mitt­woch, 23. Dezem­ber, fin­det regu­lär statt.