Streit­berg: Da haben sich vie­le Senio­ren gefreut! Am gest­ri­gen Diens­tag hielt in der Früh ein Omni­bus am Streit­ber­ger Bür­ger­haus. Nach­dem die zwan­zig Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Grund­schu­le Wie­sent­tal aus­ge­stie­gen waren, ging es schnur­stracks zum Senio­ren­zen­trum Mar­tin Luther.

Denn obwohl die Ein­rich­tung des Dia­ko­ni­schen Wer­kes Bam­berg-Forch­heim e.V. in der letz­ten Woche von Coro­na-Infek­tio­nen heim­ge­sucht wor­den war, ließ es sich die Leh­re­rin Isa­bel­le Roch­le­der nicht neh­men, den Senio­ren eine Weih­nachts­freu­de zu überbringen.

77 Tüten hat­ten die Kin­der lie­be­voll bemalt. Dar­in steck­ten neben einem klei­nen Scho­ko-Niko­laus, eine selbst gestal­te­te Advents­kar­te sowie ein geba­stel­ter Weih­nachts­stern fürs Fenster.

Die Über­ga­be fand im beschütz­ten Gar­ten des Senio­ren­hei­mes statt. Sozi­al­päd­ago­ge Ralf Hart­mann zog sei­nen nicht vor­han­de­nen Hut vor dem Enga­ge­ment der Kin­der und Lehr­kräf­te gera­de in die­sen Zei­ten. Er freu­te sich über das Kin­der­la­chen und das unbe­schwer­te Kin­der­ge­mur­mel, dass im Park des Hau­ses in der Streit­ber­ger Orts­mit­te zu hören war.

Als die Kin­der dann noch unter Ein­hal­tung aller Schutz­maß­nah­men „O Tan­nen­baum“ anstimm­ten und dies via Blue­tooth-Laut­spre­cher für die Senio­ren ver­stärkt wur­de, wink­ten die Senio­ren im Haus und klatsch­ten Applaus. Sogar Freu­den­trä­nen flos­sen. Die­se Über­ra­schung kam an die­sem Coro­na-Mor­gen gera­de recht. Danke!