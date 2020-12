Die Ser­vice­stel­le der Sozi­al­ver­wal­tung des Bezirks Ober­fran­ken in der Kaims­gas­se 31 in Bam­berg bleibt über die Weih­nachts­zeit und den Jah­res­wech­sel wei­ter­hin für Sie geöff­net. Die Außen­stel­le ist zwi­schen dem 21. Dezem­ber 2020 und dem 7. Janu­ar 2021 jedoch nur bis 13 Uhr besetzt. Besu­che erfol­gen nur nach einer vor­he­ri­gen Ter­min­ver­ein­ba­rung, so kön­nen sich die Sach­be­ar­bei­ter gezielt auf per­sön­li­che Fra­ge­stel­lun­gen vor­be­rei­ten und opti­mal bera­ten. Die Ser­vice­stel­le ist tele­fo­nisch erreich­bar unter der Tele­fon­num­mer 0921 7846–2401.

Öff­nungs­zei­ten:

21.12.2020 bis 07.01.2021: 8:30 bis 13:00 Uhr

08.01.2021: 8:30 bis 11:30 Uhr

24. und 31.12.2020: geschlossen

Der Bezirk Ober­fran­ken hat eine Ser­vice­stel­le in Bam­berg ein­ge­rich­tet, um auch den Men­schen im west­li­chen Ober­fran­ken eine per­sön­li­che Bera­tung ohne wei­ten Anfahrts­weg zu ermög­li­chen. Die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter hel­fen bei Fra­gen zur Finan­zie­rung von Pfle­ge­ko­sten für Senio­rin­nen und Senio­ren oder Lei­stun­gen der Eingliederungshilfe.