Rat­haus­schlie­ßung vom 19. Dezem­ber bis 10. Januar

Auf­grund des bun­des­wei­ten Lock­down sind auch die Dienst­stel­len der Stadt­ver­wal­tung Bam­berg von 19.12.2020 bis ein­schließ­lich 10.01.2021 geschlos­sen. „Nur durch ein gemein­sa­mes Vor­ge­hen ist ein Erfolg mög­lich. Je kon­se­quen­ter die Redu­zie­rung der Kon­tak­te gelingt, umso stär­ker wird die Aus­brei­tung des Virus gehin­dert“, erläu­tert OB Star­ke die­se Ent­schei­dung. Trotz­dem, so Star­ke, „ist sicher­ge­stellt, dass der Not­be­trieb funktioniert.“

An den Werk­ta­gen (21.–23.12. sowie vom 04.–08.01.2021) ste­hen für drin­gen­de und unauf­schieb­ba­re Ein­zel­fäl­le fol­gen­de Kon­takt­mög­lich­kei­ten zur Stadt­ver­wal­tung zur Verfügung:

Stan­des­amt (Tel.: 87- 1173, Anrufbeantworter)

Ord­nungs­amt (Tel.: 87–1326)

Amt für sozia­le Ange­le­gen­hei­ten – Sozialhilfe/​Asyl/​Obdachlosenhilfe (Tel.: 87–1567)

Amt für sozia­le Ange­le­gen­hei­ten – Grund­si­che­rung (Tel.: 87–1512)

Amt für sozia­le Ange­le­gen­hei­ten – Wohn­geld (Tel.: 87–1183)

Amt für sozia­le Ange­le­gen­hei­ten – Erwach­se­nen­hil­fe (Tel.: 87- 1552, ‑1192)

Stra­ßen­ver­kehrs­amt – Zulas­sung (Tel.: 87–2221 oder zulassungsstelle@​stadt.​bamberg.​de)

Stra­ßen­ver­kehrs­amt – Füh­rer­schein­stel­le (Tel.: 87–2233 oder fuehrerscheinstelle@​stadt.​bamberg.​de)

Stra­ßen­ver­kehrs­amt – Ver­kehrs­be­hör­de (Tel.: 87–2210 oder verkehrsbehoerde@​stadt.​bamberg.​de)

Jugend­amt – Unter­halts­vor­schüs­se (Tel.: 87–1535)

Jugend­amt – Wirt­schaft­li­che Jugend­hil­fe (Tel.: 87–1545)

Jugend­amt – Kinds­wohl­ge­fähr­dung, Sozia­le Dien­ste (Tel.: 87–1560)

Jugend­amt – Kin­der­ta­ges­be­treu­ung (Tel.: 87–1533)

Jugend­amt – Vormundschaft/​Beistandschaft (Tel.: 87–1536)

Bau­re­fe­rat – Stadt­pla­nungs­amt (Tel.: 87–1621)

Wirt­schafts­för­de­rung (Tel. 87–1313)

Das Coro­na-Bür­ger­te­le­fon der Stadt Bam­berg ist von 21.–23. Dezem­ber jeweils von 9–12 Uhr erreichbar.

Die Stadt­wer­ke Bam­berg blei­ben für ihre Kun­den erreich­bar. Nur der per­sön­li­che Besuch im Ser­vice­zen­trum im Rat­haus am ZOB wird in den näch­sten Wochen nicht mög­lich sein. Außer am 24. und 31. Dezem­ber bera­ten die Stadt­wer­ke Kun­den jedoch werk­tags tele­fo­nisch und über ver­schie­de­ne digi­ta­le Kanä­le, die auf www​.stadt​wer​ke​-bam​berg​.de/​s​e​r​v​ice zu fin­den sind. Im Not­fall, bei­spiels­wei­se bei Gas­ge­ruch, ist der Bereit­schafts­dienst der Stadt­wer­ke rund um die Uhr unter der Ruf­num­mer 0951 77–0 erreichbar.

Die Kon­takt­mög­lich­kei­ten der Stadt Bam­berg im Lock­down für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger wer­den über die städ­ti­sche Home­page lau­fend www​.stadt​.bam​berg​.de aktualisiert.