Die Zahl der Infi­zier­ten pro Woche hat einen neu­en Höchst­stand erreicht

Der­zeit wer­den in drei Kli­ni­ken in der Regi­on Bam­berg 15 Coro­na-Pati­en­ten inten­siv­me­di­zi­nisch, 48 sta­tio­när versorgt

„Wir ver­las­sen das hohe Pla­teau der aktiv Infi­zier­ten – lei­der nach oben!“ – So fass­te die Lei­te­rin des Fach­be­rei­ches Gesund­heits­we­sen beim Land­rats­amt Bam­berg, Dr. Susan­ne Paul­mann, das Infek­ti­ons­ge­sche­hen in der jüng­sten Füh­rungs­grup­pe Kata­stro­phen­schutz von Stadt und Land­kreis Bam­berg zusammen.

„Die Lage ist sehr ernst. Die Zahl der Men­schen, die mit Coro­na ver­stor­ben sind, ist seit die­ser Woche drei­stel­lig. Stand heu­te wer­den in den drei Kli­ni­ken in Stadt und Land­kreis Bam­berg 15 Coro­na-Pati­en­ten inten­siv­me­di­zi­nisch, 48 sta­tio­när betreut. Unse­re Kli­ni­ken sind am Limit“, wie­der­hol­te der Lei­ter der Gesund­heits­be­hör­de für Stadt und Land­kreis Bam­berg, Land­rat Johann Kalb, den drin­gen­den Appell, die Aus­gangs- und Kon­takt­be­schrän­kun­gen zu beach­ten. Wenn die Lage in den Kli­ni­ken – wie in der Ver­gan­gen­heit – mit Zeit­ver­zug dem Infek­ti­ons­ge­sche­hen fol­ge, dann wer­de dies in zwei bis drei Wochen zu einer ernst­haf­ten Bela­stungs­pro­be für die Gesund­heits­ein­rich­tun­gen in der Regi­on Bam­berg, ins­be­son­de­re für das eh schon knap­pe Pflegepersonal.

Lag die Zahl der akti­ven Fäl­le bei der ersten Wel­le im Früh­jahr für eini­ge Tage über 300, so wur­de im Novem­ber durch­ge­hend Wer­te von mehr als 800 regi­striert. Die Hoff­nung, dass sich die Ent­wick­lung von die­sem Pla­teau wie­der zurück­ent­wickeln wer­de, erfüll­te sich nicht. Mit­te Dezem­ber zähl­te der Fach­be­reich Gesund­heits­we­sen beim Land­rats­amt Bam­berg 1000 aktiv Infi­zier­te. Inzwi­schen sind Wer­te von fast 1200 erreicht – das Vier­fa­che des Niveaus der ersten Infek­ti­ons­wel­le vom Frühjahr.

Die­se Ent­wick­lung lässt sich auch an der Zahl der Neu­in­fek­tio­nen pro Kalen­der­wo­che nach­zeich­nen. In den Kalen­der­wo­chen 44 bis 46 über­schritt die Zahl der Neu­in­fek­tio­nen jeweils die Zahl 300. In den drei fol­gen­den Wochen wur­den Wer­te von rund 250 erreicht. In der jüng­sten vol­len Kalen­der­wo­che 50 reich­te die Zahl der Neu­in­fek­tio­nen nahe an die 400 her­an (ver­glei­che Schaubild).

Am 17. Dezem­ber gab es 64 Neu­in­fek­tio­nen, 1182 aktiv Infi­zier­te. Die Zahl der mit Coro­na Ver­stor­be­nen stieg um eins auf nun 101.