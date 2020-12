Nach dem gest­ri­gen Ein­satz in der Hoff­mann-von-Fal­lers­le­ben-Stra­ße sorg­te die erneu­te Mel­dung über Rauch­ge­ruch aus einer Woh­nung am heu­ti­gen Don­ners­tag­abend gegen 18 Uhr für einen wei­te­ren Ein­satz der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Bay­reuth. Dies­mal lag die Ein­satz­stel­le in der Tiro­ler­stra­ße (Stadt­teil Neue Hei­mat), alar­miert wur­den die ört­lich zustän­di­gen Abtei­lun­gen Stän­di­ge Wache, Lösch­zug Ost und Aichig.

Da die Woh­nung ver­schlos­sen war, muss­te die Tür mit Spe­zi­al­werk­zeug geöff­net wer­den. Par­al­lel wur­de über die Dreh­lei­ter die betrof­fe­ne Woh­nung von außen erkun­det, dabei konn­te kein offe­nes Feu­er fest­ge­stellt wer­den. Nach­dem der Zugang zur Woh­nung geschaf­fen war, erkun­de­te ein Trupp unter Atem­schutz die Lage. Ent­ge­gen der Alarm­mel­dung wur­de glück­li­cher­wei­se kei­ne Per­son vor­ge­fun­den, als Brand­ur­sa­che konn­te ein Schmor­brand in der Küche loka­li­siert wer­den. Mit weni­gen Litern Was­ser war der Brand schnell gelöscht. Abschlie­ßend wur­den Belüf­tungs­maß­nah­men durch­ge­führt. Nach ca. 30 Minu­ten war der Ein­satz für die 32 ange­rück­ten Feu­er­wehr­kräf­te been­det. Der Ret­tungs­dienst war eben­falls vor Ort, muss­te aber nicht tätig wer­den – es gab kei­ne Verletzten.