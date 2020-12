Ab Mon­tag, den 21. Dezem­ber 2020 bis vor­aus­sicht­lich 10. Janu­ar 2021 ist das Land­rats­amt Kulm­bach für den all­ge­mei­nen Besu­cher­ver­kehr nur beschränkt zugänglich.

Das Land­rats­amt Kulm­bach trägt damit den Ziel­set­zun­gen und Vor­ga­ben der von der Bun­des­re­gie­rung und der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung getrof­fe­nen Rege­lun­gen zur Ein­däm­mung der Coro­na-Pan­de­mie Rech­nung. Zum Schutz der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger als auch der Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter soll die per­sön­li­che Kon­takt­auf­nah­me in den kom­men­den Tagen mög­lichst weit­ge­hend redu­ziert wer­den und Publi­kums­ver­kehr im Land­rats­amt ab Mon­tag, den 21. Dezem­ber 2020 nur in zwin­gend not­wen­di­gen und nicht auf­schieb­ba­ren Fäl­len stattfinden.

„Das Land­rats­amt Kulm­bach war und ist in der Coro­na-Pan­de­mie als Ansprech­part­ner und Dienst­lei­ster für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger auch wei­ter­hin da“, ver­si­chert Land­rat Klaus Peter Söll­ner. „Wir ver­su­chen auch in die­ser Zeit ein Höchst­maß an Bür­ger­freund­lich­keit zu gewähr­lei­sten, wei­sen aber dar­auf hin, dass per­sön­li­che Vor­spra­chen nur nach vor­he­ri­ger tele­fo­ni­scher bzw. schrift­li­cher Ter­min­ver­ein­ba­rung und aus einem trif­ti­gem Grund erfol­gen kön­nen“, so Land­rat Söll­ner weiter.

Hier­für ist das Land­rats­amt an den in Fra­ge kom­men­den Tagen vor­mit­tags, von 08.00 Uhr – bis 12.00 Uhr geöff­net. Besu­cher­ver­kehr an Nach­mit­ta­gen fin­det in den Sach- und Fach­ge­bie­ten, soweit kei­ne dienst­li­chen Zwän­ge ent­ge­gen­ste­hen, grund­sätz­lich nicht statt. Die Ter­min­ver­ga­be erfolgt über die Online-Ter­min­ver­ga­be auf www​.land​kreis​-kulm​bach​.de oder tele­fo­nisch beim zustän­di­gen Mit­ar­bei­ter bzw. bei der zustän­di­gen Mitarbeiterin.

Für die Kfz-Zulas­sung ist die Online-Ter­min­ver­ein­ba­rung an den betref­fen­den Tagen eben­falls von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr (unter www​.land​kreis​-kulm​bach​.de/​l​a​n​d​r​a​t​s​a​m​t​-​k​u​l​m​b​a​c​h​/​f​u​e​h​r​e​r​s​c​h​e​i​n​-​u​n​d​-​k​f​z​-​z​u​l​a​s​s​u​n​g​s​s​t​e​l​le/) geschal­tet.

Dar­über hin­aus wer­den Ver­kehrs­un­ter­neh­mer gebe­ten, sich bis Frei­tag, den 18.12.2020 unter der Tel.-Nr. 09221–707-373 mit der Zulas­sungs­stel­le in Ver­bin­dung zu set­zen, sofern die­se zum Jah­res­en­de eine Abmel­dung ihrer Fahr­zeu­ge beabsichtigen.

Tele­fo­nisch, schrift­lich und auf elek­tro­ni­schem Wege ist das Land­rats­amt Kulm­bach zu den all­ge­mei­nen Dienst­zei­ten wei­ter­hin erreich­bar. Vie­le Belan­ge kön­nen eben­so gut und schnell auf die­sen Wegen erle­digt werden.

Für alle all­ge­mei­nen Anlie­gen wen­den Sie sich bit­te an die Tele­fon­num­mer 09221–707‑0 oder per E‑Mail an poststelle@​landkreis-​kulmbach.​de.Im Hin­blick dar­auf, dass im Land­rats­amt die Sach- und Fach­ge­bie­te im betref­fen­den Zeit­raum nur ein­ge­schränkt besetzt sind, wird aller­dings gebe­ten, ver­schieb­ba­re Anlie­gen mög­lichst zu einem spä­te­ren Zeit­punkt vorzubringen.

Alle Besu­che­rin­nen und Besu­cher haben wei­ter­hin nur mit einem ent­spre­chen­den Mund- und Nasen­schutz (z. B. Com­mu­ni­ty-Mas­ke) Zutritt zum Land­rats­amt Kulm­bach. Die Mas­ken­pflicht gilt auch auf dem Besu­cher­park­platz des Landratsamtes.