Sie sind noch auf der Suche nach einem Weih­nachts­ge­schenk und möch­ten zusätz­lich auch noch Gutes tun?

Die Bereit­schafts­ju­gend des “Schäät­zer” BRK habt noch eine klei­ne, begrenz­te Men­ge von den selbst gestal­te­ten Koch­bü­chern (1. Auf­la­ge) mit lecke­ren zusam­men­ge­tra­ge­nen Rezep­ten zu ver­kau­fen. Das Koch­buch mit Spi­ral­ein­band ist im DIN A5 For­mat und in limi­tier­ter Aus­ga­be. Hier fin­den Sie auf über 450 Sei­ten tol­le Rezep­te von Sala­ten, Salat-Dres­sings, Sup­pen, unter­schied­li­chen Haupt­spei­sen (Fleisch, Fisch, Geflü­gel, Vege­ta­risch, Nudel und Pasta, Ofen­ge­rich­te usw.), Bei­la­gen­re­zep­ten, Sau­cen, Dips, Kuchen, Tor­ten, Fin­ger Food, Par­tys­nacks, Nach­spei­sen, Geträn­ken und Likö­ren. Die Titel­sei­te des Koch­bu­ches kann noch von Ihren Kindern/​Enkelkindern selbst aus­ge­malt wer­den, bzw. ist hier auch noch Platz, um das Koch­buch zu per­so­na­li­sie­ren oder krea­tiv selbst zu gestal­ten. Der Stück­preis liegt bei 12,- Euro und der Erlös wird zu 100% für unse­re Bereit­schafts­ju­gend ein­ge­setzt. Bei Inter­es­se mel­den Sie sich bit­te bei unse­rem Bereit­schafts­ju­gend­wart Andre­as Kraus (Tel. 0171/8446285).

Erin­nern möch­ten wir auch noch an unse­re Sam­mel­ak­ti­on für unse­ren neu­en Mann­schafts­trans­port­wa­gen, den wir in 2021 anschaf­fen müs­sen. Spen­den hier­für kann man direkt per Über­wei­sung auf fol­gen­des Konto:

Baye­ri­sches Rotes Kreuz, Bam­berg, Ver­wen­dungs­zweck: “Schess­litz MTW”

IBAN: DE98 7705 0000 0000 0193 56

Auf Wunsch kann auch eine Spen­den­quit­tung erstellt wer­den. Mit Ihrer Spen­de kön­nen Sie also Gutes tun und oben­drein steu­er­lich profitieren.