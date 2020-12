Der seit Mitt­woch gül­ti­ge Lock­down lässt erneut die Fahr­gast­zah­len in den Bay­reu­ther Stadt­bus­sen rapi­de sin­ken. Die Stadt­wer­ke Bay­reuth steu­ern gegen und stel­len zum 21. Dezem­ber auf einen erwei­ter­ten Sams­tags­fahr­plan um. Mit dem Ende des Lock­downs wol­len die Stadt­wer­ke zum regu­lä­ren Fahr­plan zurückkehren.

Wegen der Coro­na-Pan­de­mie blei­ben die mei­sten Sitz­plät­ze in den Bay­reu­ther Stadt­bus­sen seit März leer. Im Früh­jahr bra­chen die Fahr­gast­zah­len gar um 80 Pro­zent ein. Seit­dem ver­zeich­ne­ten die Stadt­wer­ke Bay­reuth zwar eine leich­te Ent­span­nung, das Vor-Coro­na-Niveau erreich­te die Nach­fra­ge aber nie. Nun befin­det sich Bay­ern seit Mitt­woch erneut im Lock­down: Der Ein­zel­han­del und die Schu­len blei­ben geschlos­sen und vie­le Unter­neh­men machen Betriebs­ur­laub – Restau­rants, Cafés und Kul­tur­ein­rich­tun­gen dür­fen bereits seit Novem­ber nicht mehr öff­nen. „Sofort herrsch­te in den aller­mei­sten Bus­sen wie­der gäh­nen­de Lee­re“, beschreibt Wer­ner Schrei­ner, Lei­ter des Ver­kehrs­be­triebs bei den Stadt­wer­ken Bay­reuth, die Situa­ti­on seit Mittwoch.

Daher pas­sen die Stadt­wer­ke ihr Ange­bot an und stel­len ab Mon­tag (21. Dezem­ber) auf einen erwei­ter­ten Sams­tags­ver­kehr um. „Wir gehen den­sel­ben Schritt wie im Früh­jahr und ändern vor allem der Takt“, erklärt Schrei­ner: Kommt in Bay­reuth in den mei­sten Fäl­len alle 20 Minu­ten ein Bus, müs­sen sich die Fahr­gä­ste ab Mon­tag auf einen 30-Minu­ten-Rhyth­mus ein­stel­len. Und: Die Stadt­wer­ke bie­ten ein Zusatz­an­ge­bot in der Früh, das es nor­ma­ler­wei­se im Sams­tags­ver­kehr nicht gibt. „Damit auch die im Schicht­dienst täti­gen Fahr­gä­ste zur Arbeit und wie­der nach Hau­se kom­men, fin­den die ersten Fahr­ten der Früh­li­ni­en 321 bis 326 und des Anruf-Lini­en-Taxi-Ange­bots (ALT) auf den Lini­en 303 (Rich­tung Seul­bitz), 307 (Rich­tung Dörn­hof), 310 (Rich­tung Wolfs­bach) und 312 (Rich­tung Thier­gar­ten) bereits eine Stun­de frü­her statt“, erklärt Schrei­ner. „Bei­spiels­wei­se ver­lässt die erste regu­lä­re Fahrt der Linie 321 im Sams­tags­ver­kehr um 6:15 Uhr die ZOH. In die­sem Fall bie­ten wir ab dem 21. Dezem­ber eine zusätz­li­che Fahrt um 5:15 Uhr an.“ Das Ange­bot redu­zie­re sich durch die Umstel­lung auf den Sams­tags­ver­kehr um etwa ein Drit­tel. „Selbst­ver­ständ­lich wer­den wir genau beob­ach­ten, wie die Aus­la­stung unse­rer Bus­se ist“, sagt Wer­ner Schrei­ner. Soll­te es gut genutz­te Fahr­ten geben, wer­de man zusätz­li­che Fahr­zeu­ge schicken.

Wei­ter­hin ein­ge­schränkt bleibt der Spät­ver­kehr: Die letz­ten Bus­se der Lini­en 322, 323, 324, 325 und 326 ver­las­sen die ZOH von Mon­tag bis Sonn­tag um 22:45 Uhr. Die letz­te Fahrt der Linie 321 ver­lässt um 22:15 Uhr die ZOH. Die letz­te Abfahrt ab der ZOH des ALTs auf den Lini­en 303, 307, 310 und 312 fin­det mon­tags bis sonn­tags um 22:15 Uhr statt. „Die Aus­gangs­sper­re wird zwar dafür sor­gen, dass nach 21 Uhr in unse­ren Bus­sen fast nichts mehr los sein wird, wir wol­len aber alle, die im Schicht­dienst arbei­ten, unter­stüt­zen“, erklärt Schreiner.

„Eine Fahr­plan­än­de­rung ist zwar immer ein gro­ßer Ein­schnitt, aber vie­le unse­rer Fahr­gä­ste ken­nen die­se Ver­än­de­rung bereits aus dem Früh­jahr“, sagt Schrei­ner. Trotz­dem wol­le nie­mand, dass Fahr­gä­ste eine böse Über­ra­schung erle­ben müs­sen. Daher tau­schen die Stadt­wer­ke Bay­reuth am Frei­tag die Fahr­plä­ne an allen Hal­te­stel­len aus. Die Online-Fahr­plan­aus­kunft zeigt die Infor­ma­tio­nen, die ab dem 21. Dezem­ber gel­ten, bereits an. „Außer­dem sind wir auch wei­ter­hin in unse­rem Kun­den­cen­ter Ver­kehr an der ZOH für unse­re Fahr­gä­ste da.“ Zudem beant­wor­ten die Stadt­wer­ke unter verkehr@​stadtwerke-​bayreuth.​de und der 0921 600–436 Fra­gen rund um den Fahrplan.