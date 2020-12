Coro­na-Fäl­le in Stadt und Land­kreis Bayreuth

Die 7‑Ta­ge-Inzi­denz beträgt im Land­kreis 193,79 und in der Stadt Bay­reuth 205,92 und ist damit jeweils angestiegen.

Seit dem Vor­tag sind 75 neue posi­ti­ve Coro­na-Test­ergeb­nis­se ein­ge­gan­gen, 51 aus dem Land­kreis und 24 aus der Stadt Bay­reuth. 61 der im Ama­zon-Ver­teil­zen­trum ein­ge­setz­ten Mit­ar­bei­ter, die in Stadt und Land­kreis Bay­reuth woh­nen, sind posi­tiv gete­stet wor­den. Heu­te sind im Land­kreis 282 und in der Stadt Bay­reuth 235 Per­so­nen nach­weis­lich mit dem Coro­na-Virus CoV‑2 infi­ziert. Als gene­sen gel­ten 1.046 Per­so­nen aus dem Land­kreis und 743 aus der Stadt, dar­un­ter sowohl Per­so­nen, die mit typi­scher Sym­pto­ma­tik erkrankt gewe­sen waren, aber auch sol­che, bei denen trotz feh­len­der Krank­heits­zei­chen ein posi­ti­ver Test auf CoV‑2 vor­ge­le­gen hatte.

Seit Aus­bruch der Pan­de­mie wur­den ins­ge­samt im Land­kreis 1.360 und in der Stadt Bay­reuth 998 Per­so­nen posi­tiv auf die­ses Coro­na-Virus gete­stet. Ins­ge­samt 32 Pati­en­ten mit COVID-19, davon zehn aus dem Land­kreis und 14 aus der Stadt Bay­reuth, wer­den sta­tio­när in einer Kli­nik behan­delt. Aus dem Land­kreis sind bis­her 32 und aus der Stadt Bay­reuth 20 Per­so­nen an den Fol­gen der Infek­ti­ons­krank­heit COVID-19 verstorben.

102 neue Coro­na-Fäl­le im Hofer Land – 21 Per­so­nen aus Qua­ran­tä­ne entlassen

In Stadt und Land­kreis Hof sind 102 wei­te­re Per­so­nen Coro­na-posi­tiv gete­stet wor­den. 79 davon kom­men aus dem Land­kreis, 23 Fäl­le kom­men aus der Stadt. Die Zahl der bis­her fest­ge­stell­ten Coro­na-Fäl­le im Land­kreis und der Stadt Hof steigt damit auf 2990 Personen.

Da 21 Per­so­nen wie­der aus der häus­li­chen Iso­lie­rung ent­las­sen wer­den konn­ten, liegt die Zahl der aktu­el­len Fäl­le bei 725 Per­so­nen. 2188 Per­so­nen gel­ten als genesen.

Die Zahl der Todes­fäl­le von Covid 19-Infi­zier­ten im Hofer Land liegt wei­ter­hin bei 77.

Die 725 Fäl­le ver­tei­len sich wie folgt auf Stadt und Landkreis:

Land­kreis Hof: 411

Stadt Hof: 314

Dar­aus erge­ben sich fol­gen­de 7‑Ta­ges-Inzi­denz­wer­te (Berech­nung laut RKI):

Land­kreis Hof: 256,3

Stadt Hof: 386,3

Update: Fol­ge­fäl­le in einer Bil­dungs­ein­rich­tung sowie Coro­na­fäl­le in einer Pfle­ge­ein­rich­tung in Hof

Am Johann-Chri­sti­an-Rein­hart-Gym­na­si­um in Hof sind zwei wei­te­re Coro­na-Fäl­le bekannt gewor­den. Dabei han­delt es sich um zwei Schü­ler der Jahr­gangs­stu­fe Q12. Die gesam­te Klas­se befin­det sich seit dem Wochen­en­de in Quarantäne.

In der Hospi­tal­stif­tung Senio­ren­haus am Unte­ren Tor in Hof sind eben­falls zwei wei­te­re Coro­na-Fäl­le bekannt gewor­den. Hier wur­den ein Mit­ar­bei­ter und ein Bewoh­ner posi­tiv auf das Virus gete­stet. Ins­ge­samt sind dort aktu­ell 34 posi­ti­ve Fäl­le bekannt.

Alle Kon­takt­per­so­nen der genann­ten Ein­rich­tun­gen müs­sen sich einer Qua­ran­tä­ne unter­zie­hen und wer­den getestet.

Stand der Coro­na­vi­rus-Infek­tio­nen im Land­kreis Kronach

Zah­len zum Corona-Geschehen

7‑Ta­ge-Inzi­denz* 254,7

Neu-Infi­zier­te der ver­gan­ge­nen 7 Tage* 170

Tages­ak­tu­el­le Zahlen

Neu-Infi­zier­te seit letz­ter Mel­dung 40

Gene­se­ne seit letz­ter Mel­dung 11

Gesamt­zah­len

Infi­zier­te aktu­ell in Qua­ran­tä­ne 237

Gene­se­ne 1003

Ver­stor­be­ne 23

Infi­zier­te seit Pan­de­mie-Aus­bruch 1263

* Quel­le: RKI

Stand der Coro­na­vi­rus-Infek­tio­nen im Land­kreis Kulmbach

Heu­te wur­den acht wei­te­re posi­ti­ve Coro­na­vi­rus-Fäl­le im Land­kreis Kulm­bach bestä­tigt. Die Gesamt­zahl der nach­ge­wie­se­nen COVID-19-Infek­tio­nen beträgt damit zum jet­zi­gen Zeit­punkt 992. Von die­sen Fäl­len gel­ten inzwi­schen 837 (+11 zum Vor­tag) wie­der als gene­sen. Unter Berück­sich­ti­gung der 15 Ver­stor­be­nen liegt die Anzahl der aktu­ell im Land­kreis infi­zier­ten Per­so­nen bei 140.

Von den aktiv Infi­zier­ten fal­len 101 Fäl­le in die letz­ten sie­ben Tage. Der aktu­el­le 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert pro 100.000 Ein­woh­ner für den Land­kreis Kulm­bach beträgt dem­nach 141,13. Der durch­schnitt­li­che Inzi­denz­wert für ganz Bay­ern liegt laut LGL (Stand heu­te, 08:00 Uhr) bei 214,15.

Ein­schließ­lich der aktu­ell infi­zier­ten Per­so­nen befin­den sich der­zeit 545 Land­kreis­bür­ger/-innen in Qua­ran­tä­ne. Die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter des Gesund­heits­am­tes sind nach wie vor inten­siv mit der Kon­takt­per­so­nen­er­mitt­lung und der tele­fo­ni­schen Betreu­ung der häus­lich iso­lier­ten Per­so­nen beschäftigt.

Im Kli­ni­kum Kulm­bach wer­den der­zeit 12 Pati­en­ten sta­tio­när betreut, einer davon inten­siv. Fünf der sta­tio­när betreu­ten Pati­en­ten haben ihren Wohn­sitz außer­halb des Landkreises.

Wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen zu COVID-19 (Coro­na­vi­rus SARS-CoV‑2) und eine Über­sicht der aktu­el­len Coro­na-Zah­len fin­den Sie auf www​.land​kreis​-kulm​bach​.de/​c​o​r​o​n​a​v​i​rus.

Stand der Coro­na­vi­rus-Infek­tio­nen im Land­kreis Wunsiedel

Der Land­kreis mel­det heu­te 19 neue Fäl­le; damit sind 164 Per­so­nen erkrankt, 1453 gel­ten als gene­sen. Seit Beginn der Pan­de­mie wur­den 1678 Per­so­nen posi­tiv auf das Virus gete­stet; 61 sind ver­stor­ben. Ver­stor­ben an/​mit Coro­na ist 88-Jäh­ri­ge Frau mit bekann­ten Vorerkrankungen.

Die 7‑Ta­ges-Inzi­denz liegt bei 130,8.