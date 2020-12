POT­TEN­STEIN, LKR. BAY­REUTH. Zwei Män­ner kamen am Mitt­woch­vor­mit­tag nach einem Brand auf einem Fir­men­ge­län­de mit schwe­ren Ver­let­zun­gen ins Kran­ken­haus. Die Kri­mi­nal­po­li­zei hat die Ermitt­lun­gen aufgenommen.

Um 9.50 Uhr ging bei der Inte­grier­ten Leit­stel­le Bay­reuth-Kulm­bach ein Feu­er­alarm vom Betriebs­ge­län­de einer im Pot­ten­stei­ner Orts­teil Wann­berg ansäs­si­gen Fir­ma ein. Rasch waren die Ein­satz­kräf­te von Feu­er­wehr, Ret­tungs­dienst und Poli­zei vor Ort. Nach ersten Erkennt­nis­sen brach das Feu­er in einem Con­tai­ner, in dem Schmier­stof­fe gela­gert waren, aus. Der 22-jäh­ri­ge Mit­ar­bei­ter, der sich zum Zeit­punkt des Brand­aus­bru­ches in dem Con­tai­ner auf­hielt, erlitt schwer­ste Ver­bren­nun­gen. Ein 36-jäh­ri­ger Mann wur­de eben­falls schwer ver­letzt. Nach der Erst­ver­sor­gung durch Ret­tungs­dienst und Not­arzt, kamen bei­de Män­ner in eine Spe­zi­al­kli­nik. Der durch das Feu­er ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird auf zir­ka 25.000 Euro geschätzt.

Beam­te der Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth haben die Ermitt­lun­gen zur der­zeit noch unkla­ren Ursa­che des Feu­ers aufgenommen.