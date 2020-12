Wie das Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­ri­um für Umwelt und Ver­brau­cher­schutz aktu­ell mit­teilt, sind die Wert­stoff­hö­fe wich­ti­ger Bestand­teil der Ent­sor­gungs­in­fra­struk­tur; ihre Benut­zung gehört zu den not­wen­di­gen Ver­rich­tun­gen des täg­li­chen Lebens. Die kom­mu­na­len Wert­stoff­hö­fe sind des­halb wei­ter­hin geöff­net zu halten.

Der Fach­be­reich Abfall­wirt­schaft am Land­rats­amt Bam­berg weist dar­auf hin, dass unter Wür­di­gung die­ser Vor­ga­be ledig­lich am 24. Dezem­ber 2020 sämt­li­che Wert­stoff­hö­fe geschlos­sen bleiben.

An Sil­ve­ster sind dage­gen Anlie­fe­run­gen bei den Ein­rich­tun­gen mög­lich, die don­ners­tags regu­lär geöff­net sind.

Um eine Ver­brei­tung des Coro­na Virus SARS-CoV‑2 so gut wie mög­lich zu ver­hin­dern, bit­tet der Land­kreis Bam­berg dar­um, mög­lichst nur drin­gend not­wen­di­ge, unauf­schieb­ba­re Anlie­fe­run­gen zu täti­gen und dadurch die Kon­tak­te zu redu­zie­ren. Außer­dem ist es erfor­der­lich, im Zuge der Anlie­fe­run­gen wei­ter­hin ver­stärkt auf die bekann­ten Hygie­neaspek­te zu ach­ten. Ins­be­son­de­re ist auf das Tra­gen eines Mund-Nasen-Schut­zes sowie auf die Ein­hal­tung der Abstands­ge­bo­te zu achten.

Die der­zeit bereits ange­wand­ten Ein­lass­be­schrän­kun­gen müs­sen bis auf wei­te­res bei­be­hal­ten wer­den, um die gül­ti­gen Abstands- und Hygie­ne­vor­ga­ben ein­hal­ten zu kön­nen. Des­halb wer­den auch in näch­ster Zeit – in Abhän­gig­keit von der Grö­ße des jewei­li­gen Wert­stoff­ho­fes – nur eine bestimm­te Anzahl an Fahr­zeu­gen bzw. Kun­den gleich­zei­tig zugelassen.

Wert­stoff­hof Brei­ten­güß­bach ab 2021 wie­der regu­lär diens­tags geöffnet

Die Gemein­de Brei­ten­güß­bach teilt mit, dass der Wert­stoff­hof in Brei­ten­güß­bach auf­grund des pla­nungs­ge­mä­ßen Fort­schritts der Sanie­rungs­ar­bei­ten an der Klär­an­la­ge ab Janu­ar 2021 wie­der zu den regu­lä­ren (Win­ter-) Öff­nungs­zei­ten ange­steu­ert wer­den kann.

Anlie­fe­rer wer­den gebe­ten, die­se Infor­ma­tio­nen bei ihren Pla­nun­gen ent­spre­chend zu berücksichtigen.

Stand­or­te und Öff­nungs­zei­ten aller elf Wert­stoff­hö­fe sind im Abfall­ka­len­der oder auf unse­rer Inter­net­sei­te unter www​.land​kreis​-bam​berg​.de/​a​b​f​a​l​l​w​i​r​t​s​c​h​aft veröffentlicht.