Lei­tungs­per­so­nal steht fest

Mit der Zustim­mung der Hoch­schul­gre­mi­en ist das Insti­tut für Entre­pre­neurship & Inno­va­ti­on der Uni­ver­si­tät Bay­reuth for­mal gegrün­det. Auch das Direk­to­ri­um ist bereits besetzt. Damit setzt die Uni­ver­si­tät ein kla­res Signal für Inno­va­ti­on und Unter­neh­mer­geist in der Region.

Das Insti­tut für Entre­pre­neurship & Inno­va­ti­on als zen­tra­le wis­sen­schaft­li­che Ein­rich­tung der Uni­ver­si­tät Bay­reuth hat diver­se Auf­ga­ben. Es soll

exzel­len­te Grund­la­gen- und anwen­dungs­be­zo­ge­ne For­schung in den Berei­chen Entre­pre­neurship, Intra­pre­neurship und Inno­va­ti­on hervorbringen,

die Erkennt­nis­se hier­aus in qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­ge und zeit­ge­mä­ße Lehr­for­ma­te für ver­schie­de­ne Ziel­grup­pen inner­halb und außer­halb der Uni­ver­si­tät Bay­reuth ein­flie­ßen lassen,

ein regio­nal ver­an­ker­tes Trans­fer- und Inno­va­ti­ons­öko­sy­stem gestalten.

Des­halb wird das E&I‑Institut nicht nur auf dem Cam­pus son­dern auch in der Regi­on ver­netzt sein. „Wir wol­len Unter­neh­mer­geist in all sei­nen Facet­ten an der Uni und in der Regi­on ent­fa­chen, und das Insti­tut soll im über­tra­ge­nen Sin­ne das Auge im Orkan sein“, fasst Uni­ver­si­täts­prä­si­dent Prof. Dr. Ste­fan Lei­ble die über­ge­ord­ne­te Idee der Insti­tuts­grün­dung zusammen.

Mit­tel­fri­sti­ges Ziel auf dem Cam­pus: 30% der Bache­lor Stu­die­ren­den und 40 % der Master-Stu­die­ren­den sol­len wäh­rend ihres Stu­di­ums min­de­stens einen Berüh­rungs­punkt mit den The­men Entre­pre­neurship, Intra­pre­neurship und Inno­va­ti­on haben – egal wel­ches Fach sie stu­die­ren. Das Ziel für die Regi­on: Im Sin­ne eines nach­hal­ti­gen Trans­fers und wech­sel­sei­ti­gen Aus­tauschs sol­len Prak­ti­ker vom Wis­sen auf dem Cam­pus pro­fi­tie­ren. Die Uni­ver­si­tät Bay­reuth will damit einen wesent­li­chen Bei­trag zur lang­fri­sti­gen Inno­va­tions- und Wett­be­werbs­fä­hig­keit der regio­nal ansäs­si­gen Unter­neh­men lei­sten. „Ich freue mich daher sehr, dass uns mit der Grün­dung des Insti­tuts ein wei­te­rer wich­ti­ger Schritt in Rich­tung einer pro­spe­rie­ren­den Zukunft von Uni­ver­si­tät und Regi­on gelun­gen ist“, so Leible.

Das neue Insti­tut für Entre­pre­neurship & Inno­va­ti­on dockt an die erfolg­rei­chen Akti­vi­tä­ten der Grün­der­Uni Bay­reuth an: Die Zahl der Start­up-Events hat sich seit 2015 mehr als ver­vier­facht, die Zahl der Grün­dun­gen von 15 auf über 40 fast ver­drei­facht. Jüngst hat der HOCH­SPRUNG Award die Rol­le der UBT als Enab­ler-Umfeld erneut bestätigt.

Das Insti­tut setzt daher kon­se­quent auf eine enge Ver­zah­nung von For­schung, Leh­re und Trans­fer und soll des­halb auch durch ein Direk­to­ri­um gelei­tet wer­den, das die­se Berei­che kol­le­gi­al ver­tritt. Aktu­ell arbei­ten u.a. Prof. Dr. Rodri­go Isi­dor, Lehr­stuhl Human Resour­ce Manage­ment & Intra­pre­neurship, Prof. Dr. Mat­thi­as Baum, Lehr­stuhl für Entre­pre­neurship und digi­ta­le Geschäfts­mo­del­le, sowie Dr. Petra Beer­mann, Lei­te­rin der Stabs­ab­tei­lung Entre­pre­neurship und Inno­va­ti­on im engen Zusam­men­spiel mit Prof. Dr. Tor­sten Eymann, Vize­prä­si­dent für Digi­ta­li­sie­rung und Inno­va­ti­on, an der Aus­ge­stal­tung und dem wei­te­ren Aus­bau des Insti­tuts. „Unse­re Stu­die­ren­den erhal­ten am Stand­ort Bay­reuth beste Vor­aus­set­zun­gen, um spä­ter selbst zu grün­den oder aber in eta­blier­ten Unter­neh­men den stra­te­gi­schen Inno­va­ti­ons­pro­zess zu beglei­ten“, so Prof. Dr. Rodri­go Isi­dor. Prof. Dr. Mat­thi­as Baum ergänzt: „Wir wer­den uns bereits in der Leh­re und ins­be­son­de­re im Trans­fer an den Bedürf­nis­sen der Stu­die­ren­den, Star­tups und der regio­nal ansäs­si­gen Wirt­schaft aus­rich­ten, gleich­zei­tig aber auch immer eige­ne Impul­se set­zen. Wir suchen den engen Kon­takt zur Poli­tik, zu Unter­neh­men und Insti­tu­tio­nen und wol­len mit unse­ren Part­nern gemein­sam an den Her­aus­for­de­run­gen der Zukunft arbeiten.“

Um die Ver­bund­po­ten­zia­le zwi­schen For­schung, Leh­re und Trans­fer best­mög­lich zu heben, wird die bis­he­ri­ge Stabs­ab­tei­lung Entre­pre­neurship und Inno­va­ti­on zukünf­tig als Geschäfts­stel­le des Insti­tuts wei­ter­ge­führt, die Geschäfts­füh­rung über­nimmt Dr. Beer­mann. „Das Insti­tut schließt am Stand­ort Bay­reuth eine wesent­li­che Ange­bots­lücke für Stu­die­ren­de und Unter­neh­men im Bereich Unter­neh­mer­tum & Inno­va­ti­on. Bereits heu­te und vor allem mit Fer­tig­stel­lung der Bau­vor­ha­ben wird im Ver­bund mit dem RIZ, dem Regio­na­len Grün­der- und Inno­va­ti­ons­zen­trum ein Treff­punkt für Ange­hö­ri­ge der Uni­ver­si­tät und für exter­ne Part­ner und Inter­es­sier­te ent­ste­hen, der als Begeg­nungs­ort und als Nukle­us für inno­va­ti­ve Ideen, Inno­va­tio­nen eine ganz zen­tra­le Rol­le in Ober­fran­ken ein­neh­men wird“, kün­digt Dr. Petra Beer­mann an.

„Der näch­ste wich­ti­ge Schritt ist die Eröff­nung des Gebäu­des des Insti­tuts für Entre­pre­neurship und Inno­va­ti­on gemein­sam mit dem städ­ti­schen RIZ auf dem Cam­pus der Uni­ver­si­tät. Wir stre­ben eine Fer­tig­stel­lung für Ende 2024 an“, erläu­tert Uni­ver­si­täts­prä­si­dent Prof. Dr. Ste­fan Lei­ble und kün­digt an: „Wir wer­den wei­ter­hin an dem The­ma dran­blei­ben und uns dafür ein­set­zen, das die Dyna­mik, die wir mit der Insti­tuts­grün­dung ent­facht haben, erhal­ten bleibt.“