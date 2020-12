Orts­be­ge­hung mit Regie­rungs­prä­si­den­tin Hei­drun Piwer­netz – 600 Imp­fun­gen pro Tag vor Ort möglich

„Die Staats­re­gie­rung hat sich Ende Okto­ber mit der Baye­ri­schen Impf­stra­te­gie befasst und beschlos­sen, dass es bis 15. Dezem­ber Coro­na Impf­zen­tren in jedem Land­kreis und jeder kreis­frei­en Stadt geben soll. Heu­te ste­hen wir hier in der Bro­se Are­na in Bam­berg in einem voll funk­ti­ons­fä­hi­gen Impf­zen­trum. Das ist eine logi­sti­sche Mei­ster­lei­stung und zeugt von bester Zusam­men­ar­beit zwi­schen Stadt und Land­kreis sowie dem Betrei­ber, der gemein­nüt­zi­gen GmbH MVZ am Bru­der­wald und der Sozi­al­stif­tung Bam­berg. Imp­fun­gen gehö­ren zu den wirk­sam­sten prä­ven­ti­ven Maß­nah­men, die in der Medi­zin zur Ver­fü­gung ste­hen. Die Imp­fung ist für unse­re Gesell­schaft also so etwas wie das Licht am Ende des Tun­nels. Je mehr mit­ma­chen, je eher keh­ren wir zu einem nor­ma­le­ren Leben zurück“, so fass­te Regie­rungs­prä­si­den­tin Hei­drun Piwer­netz ihre Ein­drücke vom Rund­gang durch das Bam­ber­ger Impf­zen­trum zusammen.

Rund 30 Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter, von ins­ge­samt rund 50 dar­un­ter zehn Ärz­tin­nen und Ärz­te, wer­den in sechs Impf­stra­ßen bis zu 600 Imp­fun­gen am Tag durch­füh­ren kön­nen. Zum Impf­start geht es vor allem in mobi­len Impf­teams in Alten- und Pfle­ge­hei­me vor Ort.

Zusam­men mit Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke, Land­rat Johann Kalb wur­de Hei­drun Piwer­netz von der Lei­tung der Sozi­al­stif­tung Bam­berg und den Ver­ant­wort­li­chen für das Impf­zen­trum durch den hoch­mo­dern ein­ge­rich­te­ten Kom­plex im Foy­er der Bro­se Are­na geführt, der in den ver­gan­ge­nen zwei Wochen instal­liert wur­de. Ober­bür­ger­mei­ster Star­ke und Land­rat Kalb zeig­ten sich ‚wie die Regie­rungs­prä­si­den­tin, beein­druckt von der Orga­ni­sa­ti­on vor Ort: „Ich bin froh, dass wir uns für die Bro­se Are­na als Stand­ort ent­schie­den haben, sie ist groß genug für alle Anfor­de­run­gen des Impf­zen­trum und gut erreich­bar. Jetzt kann der Impf­stoff kom­men – Bam­berg ist bereit.“

Dr. Pfaf­fen­dorf, Geschäfts­füh­rer der gGmBH MVZ am Bru­der­wald, erläu­ter­te die ver­schie­de­nen Sta­tio­nen, die ein Impf­ling von der Auf­nah­me bis zum Ruhe­raum durch­lau­fen wird. Jeder Impf­ling kön­ne sich schon zuhau­se einen soge­nann­ten Impf­bo­gen online her­un­ter­la­den, aus­fül­len und zum Impf­zen­trum mit­brin­gen. Der Impf­bo­gen wer­de dann in der Anmel­dung gescannt und erste Gesund­heits­fra­gen geklärt. Dann gehe es in die Auf­klä­rung per Video und in der Grup­pe. „Jeder Impf­ling hat auf jeden Fall die Mög­lich­keit, in einem per­sön­li­chen Arzt­ge­spräch sei­ne indi­vi­du­el­len Fra­gen stel­len, erst dann erfolgt die eigent­li­che Imp­fung“, beton­te Dr. Pfaf­fen­dorf. Im anschlie­ßen­den Ruhe­raum wer­den die Geimpf­ten über­wacht. Natür­lich soll­te ein Impf­ling kei­ne Krank­heits­sym­pto­me haben, so einer der bei­den kom­mis­sa­ri­schen Ärzt­li­chen Lei­ter des Impf­zen­trums, Dr. Joa­chim Knetsch.

Xaver Frau­en­knecht, Vor­stands­vor­sit­zen­der der Sozi­al­stif­tung, bedank­te sich noch ein­mal für die Auf­trags­ver­ga­be bei Stadt und Land­kreis Bam­berg: „Mit der Bro­se Are­na haben wir einen Stand­ort mit opti­ma­lem Raum­an­ge­bot und Infra­struk­tur vor­ge­fun­den. Um zum gefor­der­ten Start­ter­min 15. Dezem­ber fer­tig zu sein, brauch­te es mit Horst Feul­ner und der Bam­berg congress+event GmbH auch einen star­ken Part­ner vor Ort.“

Land­rat Johann Kalb dank­te noch ein­mal allen Betei­lig­ten „der Impf­trup­pe für ein Ergeb­nis, das sich sehen las­sen kann“ und allen Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern des Gesund­heits­am­tes für ihren uner­müd­li­chen Ein­satz in der Pan­de­mie. Zusam­men mit der Lei­te­rin des Gesund­heits­am­tes, Dr. Susan­ne Paul­mann, beton­te er, wie wich­tig es sei, dass jetzt alle an einem Strang zie­hen und sich imp­fen las­sen. Kalb appel­lier­te: „Mehr als 70 Pro­zent der Bevöl­ke­rung müs­sen sich imp­fen las­sen, damit wir wie­der sicher mit­ein­an­der leben kön­nen und die Wirt­schaft wie­der in Schwung kommt.“

Der Impf­start wer­de wohl im neu­en Jahr erfol­gen, wenn der Impf­stoff am 29.12. frei­ge­ge­ben wer­de, so die anwe­sen­den Ärz­te zu ihrer Ein­schät­zung, wann es los gehen könn­te. Zwar trä­fe final die Stän­di­ge Impf­kom­mis­si­on die Ent­schei­dung, in wel­cher Rei­hen­fol­ge die Bevöl­ke­rungs­grup­pen, geimpft wür­den, aber sicher wür­den am Anfang, die vul­nerablen und system­re­le­van­ten Bevöl­ke­rungs­grup­pen ste­hen, also älte­re und vor­er­krank­te Men­schen zuhau­se und in Pfle­ge- sowie Alten­hei­men sowie Feu­er­wehr, Poli­zei, medi­zi­ni­sches Per­so­nal, Erzie­he­rin­nen und Leh­re­rin­nen. Zur Prio­ri­sie­rung ste­he ein Fra­ge­bo­gen mit Punk­te­sy­stem zur Ver­fü­gung, nach der sich für jeden eine Rei­hen­fol­ge ergibt. „Heu­te wer­den wir im Anschluss die neu­en Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter begrü­ßen, ein­füh­ren und in meh­re­ren Pro­be­läu­fen ein­ar­bei­ten. Wir sind bereit!“ so Dr. Tobi­as Pfaf­fen­dorf zum wei­te­ren Ablauf. Er gehe davon aus, dass das Impf­zen­trum bis in die zwei­te Hälf­te des Jah­res 2021 sicher im Betrieb sein wer­de, bevor die nie­der­ge­las­se­nen Ärz­te die Impf­auf­ga­be übereh­men könnten.

„Sie wol­len sich schüt­zen, dann soll­ten Sie sich imp­fen las­sen“, so brach­te es Bam­bergs Ober­bür­ger­mei­ster auf den Punkt. „Schließ­lich wol­len wir hier irgend­wann wie­der gemein­sam die Bro­se Bam­berg anfeuern.“

Daten&Fakten Impf­zen­trum Stadt und Land­kreis Bamberg