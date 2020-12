Das Leben mit Kin­dern stellt Eltern immer wie­der vor neue Fra­gen: Wie gestal­tet man Frei­zeit sinn­voll? Wie kann ich in der Erzie­hung Kon­flik­te ver­mei­den? Wie kann ich mei­nem Kind gesun­de Ernäh­rung schmack­haft machen? Tipps für die­se und vie­le wei­te­re Fra­gen rund um das Fami­li­en­le­ben gibt es über die Ange­bo­te der Fami­li­en­bil­dung der Stadt Coburg.

Damit die­se Ange­bo­te an den aktu­el­len Bedürf­nis­sen von Eltern und Fami­li­en aus­ge­rich­tet wer­den kön­nen, führt die Stadt Coburg eine Umfra­ge durch. Gut 3500 Cobur­ger Fami­li­en wer­den dabei ange­schrie­ben. Die Brie­fe wer­den die­ser Tage ver­schickt. „Wir bit­ten alle ange­schrie­be­nen Fami­li­en, an die­ser Umfra­ge teil­zu­neh­men“, sagt Coburgs 3. Bür­ger­mei­ster Tho­mas Nowak. „Nur so kön­nen wir unse­re Ange­bo­te ver­bes­sern. Als klei­nes Dan­ke­schön für die Teil­nah­me wer­den unter allen Ein­sen­dun­gen drei Lebens­mit­tel-Ein­kaufs-Gut­schei­ne im Wert von jeweils 150 Euro verlost.“

Die Befra­gung ist anonym. Die Anga­ben wer­den streng ver­trau­lich behandelt.

Fami­li­en­bil­dung: Umfra­ge unter 3500 Fami­li­en in Coburg

