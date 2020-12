För­der­ver­ein der Volks­hoch­schu­le Bam­berg Stadt spen­det Gut­schei­ne für Men­schen mit schma­lem Geldbeutel

Der För­der­ver­ein Volks­hoch­schu­le Bam­berg Stadt spen­det der Kul­tur­Ta­fel „VHS-Gut­schei­ne für mehr Bil­dungs­ge­rech­tig­keit“ im Wert von 1500 Euro. „Damit unter­stüt­zen wir die gesell­schaft­li­che Teil­ha­be aller und ver­bes­sern die Bil­dungs­chan­cen von Men­schen mit schma­lem Geld­beu­tel“, sagt stell­ver­tre­ten­de Vor­sit­zen­de Mari­on Zachert bei der Über­ga­be an Kul­tur­ta­fel-Lei­te­rin Susan­ne Kleist und Fred Schä­fer, Lei­ter Sozia­le Dien­ste beim Dia­ko­ni­schen Werk Bamberg-Forchheim.

Susan­ne Kleist freut sich für ihre Gäste, von denen schon bis­lang vie­le Inter­es­se an VHS-Ange­bo­ten gezeigt haben: „Durch die Gut­schei­ne kön­nen wir vie­le indi­vi­du­el­le Kurs­wün­sche erfül­len und das Pro­blem mit den Zusatz­ko­sten für Lehr­ma­te­ri­al behe­ben.“ Gefragt sei­en etwa nied­rig­schwel­li­ge Sprach­kur­se oder spe­zi­el­le EDV-Kur­se, um die Berufs­chan­cen zu ver­bes­sern. Aber auch Gesund­heits- und Sport­kur­se oder Krea­tiv­an­ge­bo­te stün­den auf der Wunschliste.

Bereits seit Okto­ber 2015 bie­tet die VHS Bam­berg Stadt den Gästen der Kul­tur­ta­fel kosten­lo­se Plät­ze in aus­ge­wähl­ten Kur­sen, Ver­an­stal­tun­gen und bei Füh­run­gen an. „244 Kurs­plät­ze konn­ten wir auf die­se Wei­se ver­mit­teln“, sagt Kleist dank­bar. Von der zweck­ge­bun­de­nen Spen­de in Form von Wert­gut­schei­nen pro­fi­tie­ren neben den Kul­tur­Ta­fel-Gästen auch die Kurs­lei­tun­gen und die VHS ins­ge­samt. „Erst bei einer gewis­sen Min­dest­teil­neh­mer­zahl, kommt ein Kurs zustan­de und die Kurs­lei­tung erhält Hono­rar“, erklärt Andrea Gro­del, zustän­dig für die Öffent­lich­keits­ar­beit. Durch die Spen­de des För­der­ver­eins erhö­he sich der Kreis derer, die Ange­bo­te buchen und dafür sor­gen, dass Kur­se statt­fin­den. Erst dann flie­ße Hono­rar an die Kurs­lei­tun­gen und die VHS erzie­le Ein­nah­men aus Kurs­ge­büh­ren. Gro­del ver­wies dar­auf, dass es zu den gewünsch­ten The­men der Kul­tur­Ta­fel-Gäste aktu­ell auch zahl­rei­che Online-Kur­se gebe.

Fred Schä­fer von der Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim, die gemein­sam mit dem Evan­ge­lisch-Luthe­ri­schen Deka­nat Bam­berg Trä­ger der Kul­tur­Ta­fel ist, dank­te für die Spen­de und erläu­ter­te das Mot­to der Ein­rich­tung „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein“. Ähn­lich wie der VHS gehe es der Kul­tur­Ta­fel um die Teil­ha­be aller Men­schen am kul­tu­rel­len Leben Bambergs.

Die Spen­de des För­der­ver­eins an die Kul­tur­Ta­fel ist aus einer Initia­ti­ve von Prof. Dr. Bet­ti­na Wag­ner, Lei­te­rin der Staats­bi­blio­thek, ent­stan­den. Als Mit­glied des VHS-Kura­to­ri­ums und gleich­zei­tig Mit­glied im För­der­ver­ein hat­te sie wäh­rend des Lock­downs im Frühjahr/​Sommer ver­schie­de­ne Ideen zur Unter­stüt­zung der Bil­dungs­stät­te ein­ge­bracht. „Wir freu­en uns auch wei­ter­hin auf vie­le Unter­stüt­ze­rin­nen und Unter­stüt­zer, die Mit­glied im För­der­ver­ein wer­den“, wer­ben Mari­on Zachert und Schatz­mei­ster Tho­mas Schmidt gemeinsam.

Das Spen­den­kon­to lau­tet: För­der­ver­ein Volks­hoch­schu­le Bam­berg Stadt e.V., IBAN; DE47 77050000 0302807714. Bei­tritts­er­klä­run­gen gibt es im VHS-Sekre­ta­ri­at, Tränk­gas­se 4, oder unter www​.vhs​-bam​berg​.de/​f​o​e​r​d​e​r​v​e​r​ein.