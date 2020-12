Bera­tung per Tele­fon, E‑Mail und Online

Um die zuletzt erheb­lich gestie­ge­nen Coro­na-Infek­ti­ons­zah­len ein­zu­däm­men, wird das öffent­li­che Leben in Bay­ern erneut stark ein­ge­schränkt. Dies haben die Bun­des­re­gie­rung und die Regie­rungs­chefs der Län­der beschlos­sen. Die AOK Bay­ern reagiert auf die aktu­el­le Ent­wick­lung und schließt ab kom­men­den Mitt­woch, 16. Dezem­ber, bis auf wei­te­res ihre Geschäfts­stel­len für Kun­den­be­su­che. „Jetzt kommt es dar­auf an, direk­te Kon­tak­te weit­ge­hend zu ver­mei­den“, sagt AOK-Direk­tor Klaus Knorr aus Bam­berg. Dies sei not­wen­dig, um mög­lichst schnell wie­der zur Nor­ma­li­tät zurück­keh­ren zu kön­nen. Über Tele­fon, E‑Mail, Post und das Online­por­tal „Mei­ne AOK“ kön­nen sich AOK-Ver­si­cher­te an Bay­erns größ­te Kran­ken­kas­se wen­den. Alle Kon­takt­da­ten der AOK in Bam­berg gibt es unter www​.aok​.de/​b​a​y​ern, Rubrik „Geschäfts­stel­len“ oder „Kon­takt“ in der Menüleiste.