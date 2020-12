Ein wich­ti­ger Schub für die Digi­ta­li­sie­rung der VHS

Die Spar­kas­se Bam­berg hat dem För­der­ver­ein VHS Bam­berg Stadt 4000 Euro aus den Über­schüs­sen des PS-Spa­rens gespen­det. Mit dem Geld schafft der Ver­ein für die Bil­dungs­stät­te Strea­ming-Equip­ment und Lap­tops an, damit die­se der zuneh­men­den Digi­ta­li­sie­rung von Lern­in­hal­ten und den erwei­ter­ten Lern­wel­ten Rech­nung tra­gen kann.

Seit dem Lock­down im Früh­jahr wer­den ver­mehrt Kur­se online fort­ge­führt, neu kon­zi­piert oder als Blen­ded- bzw. Hybrid-Lear­ning-Ange­bo­te erar­bei­tet. Zeit­gleich dazu wer­den Kurs­lei­tun­gen sowie Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer Grund­la­gen des Online-Ler­nens ver­mit­telt. „Alle Bevöl­ke­rungs­grup­pen bekom­men so die Chan­ce, auch bei gerin­gen oder kei­nen Vor­kennt­nis­sen, an Online-Ange­bo­ten der VHS teil­zu­ha­ben“, freut sich Mari­on Zachert, stell­ver­tre­ten­de Vor­sit­zen­de des För­der­ver­eins, bei der Spen­den­über­ga­be. „Wir benö­ti­gen die Lap­tops sowohl für Schu­lun­gen als auch in den Semi­nar­räu­men, um Kur­se par­al­lel online und prä­sent anzu­bie­ten“, ergänzt Andrea Gro­del, zustän­dig für die Öffent­lich­keits­ar­beit der VHS.

Zudem sol­len künf­tig per Strea­ming Vor­trä­ge und Ver­an­stal­tun­gen bei pan­de­mie­be­ding­ten Schlie­ßun­gen sowie redu­zier­ten Teil­neh­mer­zah­len durch Abstands­re­ge­lun­gen der Öffent­lich­keit zugäng­lich gemacht wer­den. Auch hier­für ist zusätz­li­ches Equip­ment nötig. Für die VHS hat die digi­ta­le Aus­stat­tung noch einen wei­te­ren Nut­zen: Jeder Kurs, der bei pan­de­mie­be­ding­ter Schlie­ßung fort­ge­führt wer­den kann, sichert Ein­nah­men in die­ser auch finan­zi­ell schwie­ri­gen Zeit. Vor­stands­vor­sit­zen­der Ste­phan Kirch­ner beton­te: „Die Spar­kas­se Bam­berg lei­stet mit ihrer Spen­de ger­ne einen Schub für die Digi­ta­li­sie­rung der VHS.“ Mari­on Zachert und Andrea Gro­del bedank­ten sich im Namen des För­der­ver­eins und der VHS für die­se wert­vol­le Unter­stüt­zung der Erwach­se­nen­bil­dung in der Region.