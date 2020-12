Coro­na mach­te der tra­di­tio­nel­len medi Jubi­lar­fei­er die­ses Jahr einen Strich durch die Rech­nung. Aber es war dem Bay­reu­ther Unter­neh­men wich­tig, die ver­dien­ten Mit­ar­bei­ter für ihre lang­jäh­ri­ge Betriebs­zu­ge­hö­rig­keit und Treue zu ehren. Denn gera­de die­ses Jahr war für das Unter­neh­men und alle Mit­ar­bei­ter sehr herausfordernd.

Die Ehrung der Jubi­la­re in meh­re­ren Klein­grup­pen wur­de kur­zer­hand in das medi Sport­stu­dio ver­legt. So konn­ten die Abstands- und Hygie­ne­vor­schrif­ten ein­ge­hal­ten wer­den – die Gesund­heit der media­ner steht für das Unter­neh­men an erster Stel­le. Hier über­reich­ten Ver­tre­ter der Geschäfts­füh­rung, der Per­so­nal­ab­tei­lung oder Ver­tre­ter des medi Per­so­nal­rats den Jubi­la­ren indi­vi­du­el­le Geschenk­kör­be mit regio­na­len Spezialitäten.

76 Mit­ar­bei­ter kön­nen im Jahr 2020 auf eine Betriebs­zu­ge­hö­rig­keit von 25 bis 35 Jah­ren zurück­blicken. Ker­stin Heim (Lei­tung Human Resour­ces) beton­te, dass es dem Unter­neh­men gera­de jetzt beson­ders wich­tig ist, den Jubi­la­ren Wert­schät­zung und Dank für die gemein­sa­me erfolg­rei­che Zeit und ihr Enga­ge­ment auszusprechen.

