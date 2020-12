Durch den Frei­staat Bay­ern wer­den mit dem Pro­gramm „Digi­ta­les Rat­haus“ die baye­ri­schen Städ­te, Gemein­den, Land­krei­se und Bezir­ke direkt geför­dert. „Auf die­se Wei­se kön­nen für die erst­ma­li­ge Bereit­stel­lung von Online-Dien­sten bis zu 20.000 € abge­ru­fen wer­den“ erklärt Thor­sten Glau­ber (Freie Wäh­ler, Pinz­berg). „Die Digi­ta­li­sie­rung ist eine der zen­tra­len Her­aus­for­de­run­gen unse­rer Zeit. Gera­de in der aktu­el­len Pan­de­mie sehen wir deut­lich, wie wich­tig digi­ta­le Ver­wal­tungs­lei­stun­gen für die Kom­mu­nen sowie Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sind“, so MdL Thor­sten Glau­ber. Auf die­se Wei­se lei­stet der Frei­staat einen wesent­li­chen Bei­trag zur Umset­zung des Onlinezugangsgesetzes.

Ins­ge­samt kön­nen in der jet­zi­gen Run­de 163 För­der­be­schei­de, mit rund 1,55 Mil­lio­nen Euro, an baye­ri­sche Kom­mu­nen ver­ge­ben wer­den. „In den Land­kreis Forch­heim flie­ßen dabei über 19.000 €. Die Gemein­de Lan­gen­sen­del­bach erhält rund 14.650 und die Gemein­de Hau­sen rund 4.700 €, berich­tet MdL Glau­ber. Im Land­kreis Bam­berg flie­ßen in vier Kom­mu­nen ins­ge­samt rund 40.000 € an För­der­mit­teln. Die Stadt Schlüs­sel­feld erhält 12.000 €, die VG Bau­nach 11.600 €, die Gemein­de Lit­zen­dorf 9.600 € und der Markt But­ten­heim 6.900 €.

Wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen ste­hen unter www​.digi​ta​les​-rat​haus​.bay​ern zur Verfügung.