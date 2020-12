Der Stadt­rat Bay­reuth kommt am Mitt­woch, 16. Dezem­ber, um 15 Uhr, zu sei­ner letz­ten Sit­zung im zu Ende gehen­den Jahr zusam­men. Sie fin­det auf­grund der Coro­na-beding­ten Abstands­re­geln im Atri­um in der Schloss­ga­le­rie, La-Spe­zia-Platz 1, statt und wird als Live-Stream ins Inter­net über­tra­gen. Der Live-Stream ist über die städ­ti­sche Home­page www​.bay​reuth​.de abruf­bar. Auf der Tages­ord­nung steht unter ande­rem ein Bericht über die Akti­vi­tä­ten des Regio­nal­ma­nage­ments für Stadt und Land­kreis Bay­reuth. Die tra­di­tio­nel­len Wor­te zum Jah­res­wech­sel wird dies­mal mit Loui­sa Maria Hüb­ner (Bünd­nis 90/​Die Grü­nen und Unab­hän­gi­gen) als jüng­stes Stadt­rats­mit­glied spre­chen. Eben­falls auf der Tages­ord­nung ste­hen der Neu­bau des Stadt­ar­chivs, die Kon­ver­si­on des Zapf­ge­län­des, die Erneue­rung des Rasen­spiel­fel­des im Hans-Wal­ter-Wild-Sta­di­on sowie der Zuschuss der Stadt an die Bay­reu­ther Fest­spie­le GmbH im Jahr 2021. Mit die­sen The­men hat­ten sich zuvor bereits die Fach­aus­schüs­se beschäf­tigt. Die Tages­ord­nung der Sit­zung steht auf der Home­page der Stadt unter www​.bay​reuth​.de zur Verfügung.