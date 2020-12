Die Gemein­de Spei­chers­dorf reagiert auf den von der Mini­ster­prä­si­den­ten­run­de beschlos­se­nen sog. „har­ten Lock­down“ und führt von Mitt­woch, 16. Dezem­ber an Zugangs­be­schrän­kun­gen im Rat­haus ein. Vom 28. Dezem­ber bis 1. Janu­ar bleibt die Gemein­de­ver­wal­tung kom­plett geschlos­sen. Auch die für kom­men­den Mon­tag ange­setz­te Gemein­de­rats­sit­zung wird abgesagt.

„Als Kom­mu­ne lei­sten wir mit den Ein­schrän­kun­gen einen Bei­trag unter dem Mot­to Deutsch­land bleibt zuhau­se, auch wenn die Fall­zah­len in unse­rer Gemein­de glück­li­cher­wei­se noch über­schau­bar sind. Ab Mitt­woch kön­nen Ter­mi­ne im Rat­haus nur noch mit trif­ti­gem Grund und nach vor­he­ri­ger tele­fo­ni­scher Anmel­dung wahr­ge­nom­men wer­den“, unter­streicht Bür­ger­mei­ster Chri­sti­an Porsch die beson­de­re Ver­ant­wor­tung der Gemein­de gegen­über dem Gesund­heits­schutz der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger auf der einen Sei­te und der Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter auf der ande­ren Sei­te. Zugleich wird die Weih­nachts­sit­zung des Gemein­de­ra­tes abge­sagt. Sie war für kom­men­den Mon­tag, 21. Dezem­ber geplant.

Die Gemein­de­ver­wal­tung weist dar­auf­hin, dass vie­le Anlie­gen auch tele­fo­nisch oder per E‑Mail geklärt wer­den kön­nen. Bis Mitt­woch, 23. Dezem­ber ste­hen die Ansprech­part­ne­rin­nen und Ansprech­part­ner der Ver­wal­tung unter der Durch­wahl 09275/988–0 tele­fo­nisch oder per Mail unter poststelle@​speichersdorf.​bayern.​de zur Ver­fü­gung. Danach bleibt das Rat­haus bis zum Neu­jahrs­tag für den Par­tei­ver­kehr kom­plett geschlos­sen. Zudem kön­nen vie­le Behör­den­gän­ge mitt­ler­wei­le auch über das vir­tu­el­le Bür­ger­por­tal der Gemein­de unter www​.spei​chers​dorf​.de erle­digt wer­den. Der kon­takt­lo­se Abhol­ser­vice der Büche­rei bleibt bestehen.

„Wir wün­schen trotz der nun ergrif­fe­nen Maß­nah­men ein fro­hes und besinn­li­ches Weih­nachts­fest, auch wenn es in die­sem Jahr anders ablau­fen muss, wie wir es teils von Kin­des­bei­nen an gewohnt sind. Ich appel­lie­re an alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, die von der Poli­tik getrof­fe­nen gesetz­li­chen Vor­ga­ben strikt ein­zu­hal­ten und auf­ein­an­der acht­zu­ge­ben“, schließt das Spei­chers­dor­fer Gemeindeoberhaupt.