Kulm­bach, 14.12.2020: Die loka­le Steue­rungs­grup­pe des FAI­REN Land­krei­ses Kulm­bach und alle Part­ner des FAI­REN Han­dels bit­ten alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger um Unter­stüt­zung der Nach­hal­tig­keits-Kam­pa­gne des Land­krei­ses Kulm­bach – „Mach mit und kauf BIO­FAIR­RE­GIO­NAL” – ein. Die­se Kam­pa­gne wur­de auf dem Weg zur Zer­ti­fi­zie­rung des FAIR TRA­DE Land­krei­ses Kulm­bach initiiert.

Direkt­ver­mark­ter und Hof­lä­den, hier bei uns in der Regi­on, in unse­ren Gemein­den, bie­ten auch für Weih­nach­ten vie­le Geschenk­mög­lich­kei­ten an, z.B. Gut­schei­ne, ein selbst gestal­te­ter Geschen­ke­korb, selbst­ge­mach­te Mar­me­la­den, Eier­li­kör, selbst gepress­te Öle und vie­les mehr. Über­ra­schen Sie Ihre Lie­ben einfach.

Unter­stüt­zen Sie unse­re Ein­zel­händ­ler auch in Zei­ten des Lock­downs vor Ort und bestel­len Sie online bei ihnen falls das mög­lich ist oder rufen Sie die­se an, auch Lie­fe­run­gen kön­nen nach Abspra­che erfolgen.

Eben­so gibt Ihnen der Fairtra­de-Advents­ka­len­der des FAIRTRA­DE Deutsch­land Teams: https://​www​.fairtra​de​-advent​.org/​de/ Anre­gun­gen. Bis Weih­nach­ten wird dort Tür­chen für Tür­chen gezeigt, wie man die Welt jeden Tag ein biss­chen gerech­ter machen kann. Es war­ten inter­es­san­te Men­schen, span­nen­de Geschich­ten und tol­le Gewin­ne aus der Welt des fai­ren Handels.

Ergän­zend dazu erhal­ten Sie vie­le Ideen in dem dazu­ge­hö­ri­gen Advents-Spe­cial für ein schö­nes, bewuss­tes und nach­hal­ti­ges Weih­nachts­fest. Auf der Home­page von FAIRTRA­DE-Deutsch­land fin­den Sie wei­te­re fai­re Advents- und Geschenk­ideen.

Für wei­te­re Fra­gen steht Ihnen das Kli­ma­schutz­ma­nage­ment des Land­krei­ses Kulm­bach unter der Tel.-Nr. 09221/707–148 oder unter flieger.​ingrid@​landkreis-​kulmbach.​de ger­ne zur Verfügung.