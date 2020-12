Forch­heim, 14.12.2020: Die Stadt­wer­ke Forch­heim geben bekannt, dass die Kun­den­cen­ter in der Haid­feld­stra­ße 8 und in der Haupt­stra­ße 54 ab dem 16.12.2020 für den all­ge­mei­nen Kun­den­kon­takt geschlos­sen sind. Die Stadt­wer­ke Forch­heim wei­sen dar­auf hin, dass der nor­ma­le Arbeits­be­trieb auf­recht­erhal­ten wird. Als loka­ler Ver­sor­ger sehen sie sich in der Ver­ant­wor­tung, das gesund­heit­li­che Risi­ko für Kun­den und Mit­ar­bei­ter so gering wie mög­lich zu hal­ten. Das Kun­den­cen­ter in der Haid­feld­stra­ße 8 ist vom 16. Dezem­ber bis zum 23. Dezem­ber tele­fo­nisch (09191 613–0) und per E‑Mail (kundenservice@​stadtwerke-​forchheim.​de) für Kun­den und Bar­zah­ler zu errei­chen. Das Kun­den­cen­ter in der Haupt­stra­ße 54 ist ab dem 16. Dezem­ber bis auf Wei­te­res tele­fo­nisch (09191 613 320) und per Mail (info@​fo-​one.​de) erreichbar.

Den Stö­rungs­dienst errei­chen Sie wie gewohnt unter fol­gen­den Rufnummern:

Strom: 09191/613 – 100

Gas/​Wasser: 09191/613 – 200

Abwas­ser: 09191/613 – 250

Tele­kom­mu­ni­ka­ti­on: 09191/613 – 345

Park­häu­ser: 09191/613 – 175