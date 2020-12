München/​Bamberg. Bay­ern geht gemein­sam mit sei­nen Kom­mu­nen durch die Coro­na Kri­se. Die Coro­na-beding­ten Gewer­be­steu­er­aus­fäl­le der Gemein­den und Städ­te wer­den daher wie geplant zu 100 Pro­zent pau­schal erstat­tet. Das tei­len die bei­den Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml und Hol­ger Dre­mel mit.

In die Stadt Bam­berg flie­ßen 22 179 814 €. Die Land­kreis­ge­mein­den erhal­ten 17 323 374 €.

„Das ist eine kräf­ti­ge Unter­stüt­zung für unse­re Kom­mu­nen. Schon mor­gen (15. Dezem­ber) wird das Geld über­wie­sen,“ so Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml.

„Die ermit­tel­ten Gewer­be­steu­er­aus­fäl­le fal­len mit rund 2,18 Mil­li­ar­den Euro in Bay­ern gerin­ger aus als erwar­tet. Wir rei­chen den­noch die zuge­sag­ten 2,4 Mil­li­ar­den Euro voll­stän­dig an unse­re Kom­mu­nen aus: 220 Mil­lio­nen Euro kom­men qua­si als ‚Nach­schlag‘ auf die Schlüs­sel­zu­wei­sun­gen 2020 an die Gemein­den“, erklärt der Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Hol­ger Dremel.

„Wir sor­gen damit für Sta­bi­li­tät in den Kom­mu­nal­fi­nan­zen und erhal­ten die ein­zig­ar­ti­ge Inve­sti­ti­ons­kraft unse­rer Kom­mu­nen“, ergänzt Huml abschließend.

Die Gewer­be­steu­er ist zusam­men mit der Ein­kom­men­steu­er die wich­tig­ste Ein­nah­me­quel­le der Gemein­den, unter­liegt aber erheb­li­chen kon­junk­tu­rel­len Schwan­kun­gen. Ohne Aus­gleich durch den Bund und die Län­der hät­ten die Kom­mu­nen die teils mas­si­ven Gewer­be­steu­er­min­der­ein­nah­men allei­ne schul­tern müssen.

Die Zuwei­sun­gen für die ein­zel­nen Gemein­den im Land­kreis Bamberg:

Alten­dorf 13 909

Bau­nach -

Bisch­berg 162 806

Brei­ten­güß­bach 402 082

Bur­ge­brach -

Burg­wind­heim 19 218

But­ten­heim 42 492

Ebrach 106 093

Frens­dorf 173 624

Ger­ach 75 604

Gun­dels­heim 110 086

Hall­stadt 9 233 315

Hei­li­gen­stadt i.OFr. 124 642

Hirschaid 1 249 749

Kem­mern 251 689

Königs­feld 46 834

Lau­ter 30 896

Lis­berg 56 103

Lit­zen­dorf 197 522

Mem­mels­dorf 422 770

Ober­haid 780 937

Pett­stadt 45 571

Pom­mers­fel­den 69 630

Prie­sen­dorf 81 765

Rat­tels­dorf 85 468

Recken­dorf 68 584

Scheß­litz 85 104

Schön­brunn i.Steigerwald 141 396

Sta­del­ho­fen 56 612

Ste­gau­rach 327 382

Strul­len­dorf 175 794

Viereth-Trun­stadt 819 456

Wals­dorf 144 212

Wat­ten­dorf 18 283

Zap­fen­dorf 162 240

Schlüs­sel­feld 1 541 509