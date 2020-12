Was am Anfang der Coro­na-Pan­de­mie als groß­ar­ti­ge Nach­bar­schafts­hil­fe in Wüsten­ahorn begann, soll nun im neu­en Bür­ger­haus Wüsten­ahorn – Haus am See – wei­ter­ge­führt und aus­ge­baut wer­den. „Beson­ders jetzt, bedingt durch die ver­schärf­ten Coro­na-Regeln, ist eine gut ver­netz­te Nach­bar­schaft wich­ti­ger denn je“, sagt Ingrid Marr, Lei­te­rin des Hau­ses am See. „Vie­le Men­schen, beson­ders Älte­re und Allein­ste­hen­de, sind über ein paar net­te Wor­te und Gesten sicher­lich dankbar.“

Wüsten­ahorn habe eine gute Gemein­schaft, die sich durch bür­ger­li­ches Enga­ge­ment und Zusam­men­ar­beit aus­zeich­ne, so Marr. Und sie ruft dazu auf, den Nach­barn wei­ter zu hel­fen: „Ein­kau­fen, Gas­si gehen, Nach­barn mal besu­chen, Holz sta­peln, Laub weg­keh­ren, Schnee schie­ben, Boten­dien­ste erle­di­gen, etc. sind Auf­ga­ben, die gut in den eige­nen All­tag inte­griert wer­den können.“

Das Haus am See soll nun zur neu­en Anlauf­stel­le für Nach­bar­schafts­hil­fe in Wüsten­ahorn wer­den. Wer Hil­fe braucht oder selbst hel­fen möch­te, erhält im Haus am See ein Kon­takt­for­mu­lar. Eine tele­fo­ni­sche Vor­anmel­dung ist not­wen­dig: 09561/892580.