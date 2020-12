Je 5000 EUR an Tex­til­tech­ni­kum Münch­berg und Pro­jekt „Star­tu­p­Lab Hof“

Das neue Tech­ni­kum mit Schwer­punkt Tex­til­tech­no­lo­gie und Kli­ma­ti­sie­rung am Cam­pus Münch­berg wur­de Ende Sep­tem­ber fest­lich eröff­net, Anfang Dezem­ber folg­te dann mit dem „Maker­Space“ eine hoch­mo­der­ne Werk­statt für Tüft­ler und Erfin­der, die in das Pro­jekt „Star­tu­p­Lab Hof“ inte­griert ist. Bei­de neu­en Ein­rich­tun­gen der Hoch­schu­le Hof kön­nen sich nun über wei­te­re Zuwen­dun­gen freu­en: Mit jeweils 5000 EUR wer­den sie durch die VR Bank Bay­reuth-Hof eG sowie durch den Genos­sen­schafts­ver­band Bay­ern e.V (GVB) – Bezirks­ver­band Ober­fran­ken unter­stützt. Das Geld soll vor Ort die Infra­struk­tur ver­bes­sern und unter ande­rem der Ver­mitt­lung moder­ner Metho­di­ken aus dem Bereich der Indu­strie 4.0 dienen.

„Indu­strie 4.0 ist das Schlag­wort für die vier­te indu­stri­el­le Revo­lu­ti­on. Sie ist zusam­men mit der Digi­ta­li­sie­rung eines der gro­ßen Zukunfts­the­men des Wirt­schafts­stand­orts Deutsch­lands. Die Tex­til­in­du­strie ist dabei wie fast kein ande­rer Indu­strie­zweig gefor­dert, eine moder­ne Metho­dik zur Opti­mie­rung ihrer Abläu­fe umzu­set­zen. Dabei geht es um die Ver­net­zung des Wert­schöp­fungs­pro­zes­ses bis hin zur Rück­ver­folg­bar­keit von Roh­stof­fen“, erläu­tert Prof. Dr. Frank Ficker, Lei­ter des Insti­tu­tes für Mate­ri­al­wis­sen­schaf­ten (ifm) der Hoch­schu­le Hof, die statt­fin­den­den Ver­än­de­run­gen in der Textilwirtschaft.

Stär­kung der Infra­struk­tur am Cam­pus Münchberg

Um für Stu­die­ren­de in Lehr­ver­an­stal­tun­gen, aber auch für Unter­neh­men der hei­mi­schen Tex­til­in­du­strie pra­xis­na­he Umset­zungs­stra­te­gien zu ermög­li­chen, plant man in Münch­berg nun eine digi­ta­le Lösung für die Rück­ver­folg­bar­keit von Gar­nen zu imple­men­tie­ren und bezieht dabei auch das damit ver­bun­de­ne Lager- und Daten­ma­nage­ment mit ein. „Zur Umset­zung die­ses Ziels sind Erwei­te­rungs­in­ve­sti­tio­nen in einen Bar­code­scan­ner, Label­prin­ter sowie in eine ent­spre­chen­de Daten­bank not­wen­dig, wel­che die bereits vor­han­de­nen Syste­me ide­al ergän­zen“, so Prof. Dr. Ficker wei­ter. Die­se wer­den durch die Spen­de des Genos­sen­schafts­ver­band Bay­ern e.V (GVB) – Bezirks­ver­band Ober­fran­ken mit ermöglicht.

Unter­stüt­zung für Grün­der­pro­jekt und Tüftlerwerkstatt

Wei­te­re 5000 EUR, gespen­det durch die VR Bank Bay­reuth-Hof aus dem Rein­erlös des VR Gewinn­spar­ver­eins Bay­ern e.V., sol­len im Rah­men des Pro­jek­tes „Star­tu­p­Lab Hof“ ins­be­son­de­re der Grün­der­kul­tur in der Regi­on zu Gute kom­men. So sol­len die Mit­tel für wis­sen­schaft­li­che Ver­an­stal­tun­gen, für Lehr­ver­an­stal­tun­gen, aber auch für den Betrieb der neu eröff­ne­ten Erfin­der­werk­statt „Maker­Space“ ein­ge­setzt wer­den. „Die Mit­tel sind sehr gut ange­legt. Wir pla­nen damit unter ande­rem eine mehr­tä­gi­ge Lehr­ver­an­stal­tung, in der sich Stu­die­ren­de inter­dis­zi­pli­när, pra­xis­nah und pro­jekt-spe­zi­fisch in inno­va­ti­ven Arbeits­me­tho­den aus­pro­bie­ren kön­nen“, so Jörg Raithel, Koor­di­na­tor für das Pro­jekt Star­tu­p­Lab Hof.

Ver­läss­li­che Partnerschaft

„Als Kre­dit­in­sti­tut der Regi­on unter­stüt­zen wir die Hoch­schu­le Hof seit lan­gem und sehr ger­ne. Wir freu­en uns ein­mal mehr einen wert­vol­len Bei­trag für eine Aus­bil­dung auf der Höhe der Zeit lei­sten zu kön­nen“, so Jür­gen Hand­ke, Vor­stands­vor­sit­zen­der der VR Bank Bay­reuth-Hof eG. „Über die nun erhal­te­ne, dop­pel­te Unter­stüt­zung kann ein wei­te­rer Schritt zur zukunfts­wei­sen­den Digi­ta­li­sie­rung in For­schung, Leh­re und dem indu­stri­el­len Tech­no­lo­gie­trans­fer gelei­stet wer­den“, fasst Hoch­schul­prä­si­dent Prof. Dr. Dr. h.c. Jür­gen Leh­mann die anste­hen­den Inve­sti­tio­nen zusammen.

Die Spen­den wur­den nun offi­zi­ell an die Gesell­schaft der Freun­de und För­de­rer der Hoch­schu­le Hof e.V. über­ge­ben. Auch deren Vor­sit­zen­de wür­digt das außer­or­dent­li­che Enga­ge­ment der Spen­der aus­drück­lich: „Die Hoch­schu­le Hof und ihre För­der­ge­sell­schaft dan­ken dem GVB-Bezirks­ver­band Ober­fran­ken sowie der VR Bank Bay­reuth-Hof eG für die groß­zü­gi­gen Spen­den, die in Höhe und Regel­mä­ßig­keit weit über das nor­ma­le Maß hin­aus­ge­hen. Das ist vor­bild­lich und macht deut­lich, wel­chen Stel­len­wert das The­ma der Aus­bil­dung jun­ger Men­schen dort zu Recht genießt“, so Dr. Doro­thee Strunz.

Über die Hoch­schu­le Hof:

Pra­xis­ori­en­tie­rung, Inter­na­tio­na­li­sie­rung und intel­li­gen­te Res­sour­cen­nut­zung ste­hen im Fokus von Leh­re und For­schung an der Hoch­schu­le Hof. Im Bereich Inter­na­tio­na­li­sie­rung legt die Hoch­schu­le einen wei­te­ren Schwer­punkt auf Indi­en, im Hin­blick auf das The­ma intel­li­gen­te Res­sour­cen­nut­zung ste­hen Was­ser- und Ener­gie­ef­fi­zi­enz im Vor­der­grund. Das breit­ge­fä­cher­te und inter­dis­zi­pli­nä­re Stu­di­en­an­ge­bot reicht von Wirt­schaft bis hin zu Infor­ma­tik und Inge­nieurs­wis­sen­schaf­ten. Der Cam­pus Münch­berg bie­tet durch eng mit der Wirt­schaft ver­zahn­te Tex­til- und Design­stu­di­en­gän­ge eine in Deutsch­land ein­ma­li­ge Ausbildung.

Stu­die­ren­de mit Berufs­er­fah­rung fin­den eben­so den pas­sen­den Stu­di­en­gang an der Hoch­schu­le Hof. So bie­tet die Hof Uni­ver­si­ty Gra­dua­te School Stu­die­ren­den mit min­de­stens ein­jäh­ri­ger Berufs­er­fah­rung viel­fäl­ti­ge pra­xis­ori­en­tier­te deutsch- und eng­lisch­spra­chi­ge Master­stu­di­en­gän­ge, die in Voll- und Teil­zeit mög­lich sind. Seit 2019 wird zudem unter „Beruf-plus-Stu­di­um“ ein durch­gän­gi­ges Wei­ter­bil­dungs­kon­zept ange­bo­ten, das den aktu­el­len Anfor­de­run­gen im Digi­ta­len Wan­del gerecht wird. Die berufs­be­glei­ten­den Ange­bo­te, die groß­teils in Blen­ded Lear­ning Ein­hei­ten statt­fin­den, rei­chen vom Ein­zel­mo­dul über Zer­ti­fi­kats­lehr­gän­ge bis zum Bache­lor- und Master­stu­di­en­gang. Stu­die­ren­de mit Start­Up- oder Grün­dungs­in­ter­es­se wer­den durch das Digi­ta­le Grün­der­zen­trum Einstein1 am Cam­pus der Hoch­schu­le bera­ten und gefördert.

Die ange­wand­te For­schung an der Hoch­schu­le Hof sichert die Aktua­li­tät des Wis­sens für die Leh­re und ent­wickelt nütz­li­che Lösun­gen, die in der Wirt­schaft zum Ein­satz kom­men. Durch die Ein­rich­tung von Kom­pe­tenz­zen­tren und Insti­tu­ten an der Hoch­schu­le pro­fi­tie­ren auch die hoch­frän­ki­schen Unter­neh­men. Die Schwer­punk­te der vier For­schungs­in­sti­tu­te lie­gen auf den Berei­chen Infor­ma­ti­ons­sy­ste­me, Mate­ri­al­wis­sen­schaf­ten, Was­ser- und Ener­gie­ma­nage­ment sowie Bio­po­ly­me­re. Zudem ist das Fraun­ho­fer-Anwen­dungs­zen­trum Tex­ti­le Fas­er­ke­ra­mi­ken TFK am Cam­pus Münch­berg ange­sie­delt und ent­wickelt u.a. neue Anwen­dun­gen für die Luft- und Raum­fahrt sowie für die Auto­mo­bil­in­du­strie. Das an die Hoch­schu­le Hof ange­glie­der­te Baye­risch-Indi­sche Zen­trum für Wirt­schaft und Hoch­schu­len BayIND koor­di­niert und för­dert dar­über hin­aus die Zusam­men­ar­beit zwi­schen Bay­ern und Indien.