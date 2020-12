Absa­ge:

TBC – TOTA­LES BAM­BER­GER CABARET

Wann, wenn nicht wir?

19.12.2020 um 20 Uhr / Kul­tur­bo­den in Hallstadt

AXEL ZWIN­GEN­BER­GER & MAR­TIN SCHMITT

Boo­gie, Blues und Kabarett

03.12.2020 um 20:00 Uhr

Kul­tur­bo­den in Hallstadt

wei­te­re Terminverschiebungen:

Hei­di Fried­rich & Bir­git Süss

„Best of INVEN­TUR mit Coro­na Spe­zi­al 2020!”

16.01.2021 / 20 Uhr / Kul­tur­bo­den Hallstadt

15.01.2022 / 20 Uhr / Kul­tur­bo­den Hallstadt

Paar­shit – Jeder kriegt, wen er verdient

mit Man­dy Part­zsch und Erik Lehmann

22.01.2021 / 19:30 Uhr / Kul­tur­bo­den Hallstadt

16.05.2021 / 19:30 Uhr / Kul­tur­bo­den Hallstadt

Andre­as Küm­mert & Band

Har­le­kin Dreams Tour 2020

19.03.20 / 20 Uhr / Kul­tur­bo­den Hallstadt

22.12.20 / 20 Uhr / Kul­tur­bo­den Hallstadt

30.03.2021 / 20 Uhr / Kul­tur­bo­den Hallstadt

Brand Old

26.12.2020 / 20 Uhr / Kul­tur­bo­den Hallstadt

05.04.2021 / 19 Uhr / Kul­tur­bo­den Hallstadt

THE AUSTRA­LI­AN PINK FLOYD SHOW

All That You Feel – 2022

20.03.2020 / 20 Uhr / Bro­se Are­na Bamberg

10.06.2020 / 20 Uhr / Bro­se Are­na Bamberg

11.02.2021 / 20 Uhr / Bro­se Are­na Bamberg

04.03.2022 / 20 Uhr / Bro­se Are­na Bamberg

Gra­ve Digger

40 Years Tour 2021

Mit Spe­cial Guest „ MOTORJESUS“

05.03.2021 / 20 Uhr / Live Club Bamberg

20.01.2022 / 20 Uhr / Live Club Bamberg

Viva Voce

Glücks­brin­ger

02.01.2021 / 20 Uhr / Kon­zert­hal­le Bamberg

19.02.2022 / 20 Uhr / Kon­zert­hal­le Bamberg

Der Elfen­thron von Thorsagon

Eine musi­ka­li­sches Fantasy-Abenteuer

13.04.2020 / 19 Uhr / Kon­zert­hal­le Bamberg

08.01.2021 / 20 Uhr / Kon­zert­hal­le Bamberg

08.10.2021 / 20 Uhr / Kon­zert­hal­le Bamberg

Ø Die Paldau­er

Weih­nach­ten wie im Märchen

27.12.2020 / 18 Uhr / Kon­zert­hal­le Bamberg

27.12.2021 / 18 Uhr / Kon­zert­hal­le Bamberg

Bereits gekauf­te Tickets blei­ben natür­lich gül­tig und müs­sen nicht umge­tauscht wer­den. Wer den neu­en Ter­min nicht wahr­neh­men kann, darf sei­ne Tickets an der Vor­ver­kaufs­stel­le zurück­ge­ben, an der sie erwor­ben wurden.