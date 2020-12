Wegen der Weih­nachts­fei­er­ta­ge am Freitag/​Samstag, 25./26. Dezem­ber, kommt es zu Ände­run­gen bei der Abfuhr von Rest­müll- und Papier­ton­nen, auf die der Stadt­bau­hof hin­weist: Die Ent­lee­rung der 80‑, 120‑, 240-Liter- und 1,1‑Kubikmeter-Restmüllbehälter in den Abfuhr­be­zir­ken 1, 2 und 3 sowie der blau­en Papier­ton­nen in den Abfuhr­be­zir­ken 12, 13 und 14 von Mon­tag, 21. Dezem­ber, wird vor­ver­legt auf Sams­tag, 19. Dezem­ber. Die Rest­müll­be­häl­ter der übri­gen Abfuhr­be­zir­ke sowie die Papier­ton­nen wer­den jeweils einen Tag frü­her als üblich ent­leert. Letz­ter Abfuhr­tag ist Don­ners­tag, 24. Dezem­ber. Im Infor­ma­ti­ons­blatt zur Abfall­wirt­schaft 2020 wur­den die geän­der­ten Abfuhr­ter­mi­ne bereits berück­sich­tigt und sind dort sowie im Inter­net unter www​.abfall​be​ra​tung​.bay​reuth​.de nachzulesen.