Land­rats­amt Lich­ten­fels bie­tet Bera­tung für Men­schen mit Behin­de­rung

Rudolf Ruck­de­schel bie­tet im Land­rats­amt Lich­ten­fels am 16. Dezem­ber 2020 tele­fo­ni­sche Sprech­stun­de an – letz­ter Ter­min in die­sem Jahr „Gibt…