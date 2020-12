FORCH­HEIM. Bis­lang unbe­kann­te Täter bra­chen im Zeit­raum von Don­ners­tag­vor­mit­tag bis Sams­tag­mit­tag in ein Wohn­haus in Forch­heim ein. Beam­te der Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg haben die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­ten um Mithilfe.

In der Zeit zwi­schen Don­ners­tag, 10 Uhr, und Sams­tag, 13 Uhr, dran­gen die Unbe­kann­ten in das der­zeit unbe­wohn­te Ein­fa­mi­li­en­haus in der Ber­li­ner Stra­ße ein. Dort durch­wühl­ten sie sämt­li­ches Mobi­li­ar. Was die Die­be kon­kret ent­wen­det haben, steht bis­lang noch nicht fest. Die Täter flüch­te­ten uner­kannt und hin­ter­lie­ßen einen Sach­scha­den von etwa 500 Euro.

Zeu­gen, die in der Zeit von Don­ners­tag, 10 Uhr, bis Sams­tag, 13 Uhr, ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge in der Ber­li­ner Stra­ße in Forch­heim gese­hen haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 in Ver­bin­dung zu setzen.