AHORN­TAL, LKR. BAY­REUTH. Die am Sams­tag­nach­mit­tag nach einem Brand in ihrem Haus mit schwe­ren Ver­bren­nun­gen in eine Spe­zi­al­kli­nik ein­ge­lie­fer­te 69-Jäh­ri­ge, erlag in der Nacht zum Sonn­tag ihren Ver­let­zun­gen. Gegen 15 Uhr mel­de­te ein Zeu­ge den Brand in dem Ein­fa­mi­li­en­haus im Ahorn­ta­ler Orts­teil Kör­zen­dorf. Feu­er­wehr­ein­satz­kräf­te ret­te­ten die ein­zi­ge Bewoh­ne­rin aus dem stark ver­qualm­ten Haus. Die 69-Jäh­ri­ge hat­te sich erheb­li­che Ver­bren­nun­gen und eine star­ke Rauch­gas­ver­gif­tung zuge­zo­gen. Nach erster Ver­sor­gung durch Ret­tungs­dienst und Not­arzt, kam die Frau mit einem Hub­schrau­ber in eine Spe­zi­al­kli­nik. Trotz aller Bemü­hun­gen der Ärz­te ver­starb sie dort am Sonn­tag in den frü­hen Mor­gen­stun­den. Die Ermitt­lun­gen der Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth dau­ern an.

