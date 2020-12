Mit dem Lucas-Cra­nach-Cam­pus wird Kro­nach zur Hoch­schul­stadt. Die Hoch­schu­le Coburg ist bereits seit 2016 in Kro­nach aktiv, und zwar mit dem berufs­be­glei­ten­den Master­stu­di­en­gang Zukunfts­De­sign. Im kom­men­den Früh­jahr kommt der Master Auto­no­mes Fah­ren dazu. Dar­über hin­aus hat die Hoch­schu­le Coburg für Kro­nach aber noch wei­te­re Plä­ne. So sol­len in den näch­sten Jah­ren am Lucas-Cra­nach-Cam­pus auch neue Bache­lor­stu­di­en­gän­ge ent­ste­hen. Kon­kret geht es um zwei Stu­di­en­gän­gen, näm­lich um „Digi­tal Trans­for­ma­ti­on Con­cepts“ und „Bio­me­di­zi­ni­sche Ana­ly­tik“. Bei dem Stu­di­en­gang Digi­tal Trans­for­ma­ti­on Con­cepts geht es dar­um, jun­ge Men­schen auf die Berufs­welt von mor­gen und die Ver­än­de­run­gen vor­zu­be­rei­ten, die sich aus der zuneh­men­den Digi­ta­li­sie­rung ergeben.

„Mit die­sen Stu­di­en­gän­gen grei­fen wir aktu­el­le The­men auf, die in der High­tech Agen­da Bay­ern eine wich­ti­ge Rol­le spie­len,“ beton­te Hoch­schul­prä­si­den­tin Prof. Dr. Chri­stia­ne Frit­ze bei ihrem Besuch beim Kro­nacher Land­rat Klaus Löff­ler. Und sie ergänz­te: „Die Hoch­schu­le Coburg sieht sich als wich­ti­ger Part­ner der Unter­neh­men und der Gesell­schaft im Inno­va­ti­ons­drei­eck Coburg-Kro­nach-Lich­ten­fels.“ Sie wol­le in der Regi­on die Kom­pe­ten­zen im Hin­blick auf die Digi­ta­li­sie­rung stär­ken und damit die Ent­wick­lung neu­er Geschäfts­fel­der ermög­li­chen. Wie wich­tig die Bio­me­di­zi­ni­sche Ana­ly­tik ist, zei­ge sich zudem in der aktu­el­len Coro­na-Pan­de­mie. In die­sem Bereich wer­den auch in Zukunft gut aus­ge­bil­de­te Fach- und Füh­rungs­kräf­te sowie Wis­sen­schaft­ler gebraucht.

„Für unse­ren Land­kreis Kro­nach stellt die Zusam­men­ar­beit mit der Hoch­schu­le Coburg einen wich­ti­gen Stütz­pfei­ler in der regio­na­len Ent­wick­lung dar. Mit dem neu­en Stu­di­en­gang Auto­no­mes Fah­ren, der am Lucas-Cra­nach-Cam­pus behei­ma­tet sein wird, set­zen wir nicht nur den gemein­sam seit 2016 erfolg­reich beschrit­te­nen Weg fort, son­dern es wird uns dar­über hin­aus gelin­gen, die Attrak­ti­vi­tät der Regi­on zu stei­gern und damit einen wesent­li­chen Bei­trag im Kampf gegen den demo­gra­fi­schen Wan­del zu lei­sten“, betont der Kro­nacher Land­rat Klaus Löff­ler. Der aus­ge­präg­te Pra­xis­be­zug sei nur einer von vie­len posi­ti­ven Aspekt des neu­en Stu­di­en­gangs, der weit über die Land­kreis­gren­zen hin­aus sei­ne Strahl­kraft ent­wickeln und nicht zuletzt unse­ren Fir­men vor Ort die Mög­lich­keit eröff­nen wird, aus dem dann erwei­ter­ten Poten­zi­al an Fach­kräf­ten zu schöp­fen und sich dadurch im natio­na­len wie inter­na­tio­na­len Ver­gleich zukunfts­fä­hi­ger auf­stel­len zu kön­nen. „Wir sind der Hoch­schu­le äußerst dank­bar für ihr Enga­ge­ment in unse­rem Land­kreis Kro­nach und sind bereit, ein neu­es Kapi­tel in der Erfolgs­ge­schich­te der Zusam­men­ar­beit auf­zu­schla­gen, die im Start des Master­stu­di­en­gangs Zukunfts­De­sign im Jahr 2016 ihren Ursprung hat“, betont Klaus Löff­ler. So wur­den für neue, in den kom­men­den Jah­ren suk­zes­si­ve wei­ter aus­zu­bau­en­de Bil­dungs­an­ge­bo­te bereits 12.000 Qua­drat­me­ter an Grund und Boden gekauft, um allen Anfor­de­run­gen an einen jun­gen, zeit­ge­mä­ßen und vor allem moder­nen Cam­pus gerecht zu wer­den. „Die Stu­die­ren­den des Stu­di­en­gangs „Auto­no­mes Fah­ren“ dür­fen sich nicht zuletzt des­halb auf eine von fami­liä­rem Cha­rak­ter gepräg­te Regi­on freu­en, die sie mit offe­nen Armen emp­fan­gen wird“, ist sich der Kro­nacher Land­rat sicher. Er bedankt sich beim Frei­staat Bay­ern für die finan­zi­el­le Unter­stüt­zung. Sowohl die Hoch­schu­le als auch die Regi­on sei­en auf die­se Hil­fe ange­wie­sen, um ihre Vor­ha­ben und Zie­le zu realisieren.