Im näch­sten Jahr flie­ßen rund 36 Mil­lio­nen Euro an Schlüs­sel­zu­wei­sun­gen in den Land­kreis Forch­heim. „An die Kom­mu­nen wer­den 18.824.344 Euro ver­teilt, der Land­kreis selbst erhält 17.094.988 Euro“, teilt Stimm­kreis­ab­ge­ord­ne­ter Micha­el Hof­mann mit, der Mit­glied des Haus­halts­aus­schus­ses des Baye­ri­schen Land­tags ist. „Der kom­mu­na­le Finanz­aus­gleich 2021 wird trotz mas­siv sin­ken­der Steu­er­ein­nah­men ins­ge­samt auf der Rekord­hö­he von 10,36 Mil­li­ar­den Euro in Bay­ern fort­ge­führt. Damit erhal­ten wir die Inve­sti­ti­ons- und Zukunfts­fä­hig­keit unse­rer Kom­mu­nen“, erklärt Hof­mann. 11 unse­rer 29 Land­kreis­kom­mu­nen kön­nen von höhe­ren Schlüs­sel­zu­wei­sun­gen als im Vor­jahr profitieren.

„Die Gesamt­sum­me, die in den Land­kreis Forch­heim fließt, ist aller­dings gesun­ken. Das liegt dar­an, dass wir eine sehr posi­ti­ve wirt­schaft­li­che Ent­wick­lung haben, ein wich­ti­ges Kri­te­ri­um bei der Ver­tei­lung der Mit­tel sind die eige­nen Steu­er­ein­nah­men. Die Stadt Forch­heim hat­te 2019 noch rund 6,5 Mil­lio­nen an Schlüs­sel­zu­wei­sun­gen bekom­men, 2020 waren es rund 2,2 Mil­lio­nen. Näch­stes Jahr bekommt die Stadt Forch­heim erwar­tungs­ge­mäß kei­ne Schlüs­sel­zu­wei­sun­gen, weil die Berech­nung die durch­schnitt­li­che Aus­ga­be­be­la­stung und die eige­ne Steu­er­kraft zugrun­de legt. Mit die­sem Ver­tei­lungs­schlüs­sel wer­den Gemein­den mit gerin­ge­ren eige­nen Steu­er­ein­nah­men gestärkt. Damit tra­gen die Schlüs­sel­zu­wei­sun­gen zur Schaf­fung gleich­wer­ti­ger Lebens­ver­hält­nis­se in ganz Bay­ern bei“, so MdL Hofmann.

LSZ_2021_Jahresbeträge_4_OFR(1) Gemein­de­schlüs­sel­zu­wei­sun­gen 2021

Lan­des­weit ste­hen für die Schlüs­sel­zu­wei­sun­gen 2021 3,9 Mil­li­ar­den Euro zur Ver­fü­gung. „Neben den Schlüs­sel­zu­wei­sun­gen für Gemein­den und Land­krei­se stellt der Frei­staat im kom­men­den Jahr über 706 Mil­lio­nen Euro für die Zuwei­sun­gen an die Bezir­ke zur Ver­fü­gung. Star­ke Impul­se setzt der kom­mu­na­le Finanz­aus­gleich neben der Stär­kung der Ver­wal­tungs­haus­hal­te auch im Inve­sti­ti­ons­be­reich. So wer­den zum Bei­spiel die Mit­tel zur För­de­rung des kom­mu­na­len Hoch­baus um 50 Mil­lio­nen Euro bzw. 8,3 % auf ins­ge­samt 650 Mil­lio­nen Euro erhöht“, infor­miert MdL Hof­mann. „Damit sen­den wir ein star­kes Signal und schaf­fen die Vor­aus­set­zun­gen dafür, dass die baye­ri­schen Kom­mu­nen auch in Zei­ten der Coro­na-Kri­se wei­ter­hin ihre Auf­ga­ben im Sin­ne der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger erfül­len und kraft­voll in die Zukunft inve­stie­ren kön­nen. Die Gemein­den, Städ­te, Land­krei­se und Bezir­ke kön­nen sich auf den Frei­staat auch in den aktu­ell extrem schwie­ri­gen Zei­ten ver­las­sen“, so Hofmann.