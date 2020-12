In der Auf­sichts­rats­sit­zung der Städ­te­bau Kulm­bach GmbH am 27. Juli 2020 wur­de beschlos­sen, die Vor­pla­nun­gen für eine Bebau­ung der Til­si­ter Stra­ße 4 mit einem Mehr­fa­mi­li­en­wohn­haus auf­zu­neh­men. Ent­ste­hen sol­len Sozi­al­woh­nun­gen, die in der Stadt Kulm­bach drin­gend gebraucht wer­den. Hier­für wur­de das Archi­tek­tur­bü­ro Schä­fer & Zink mit der Erar­bei­tung einer Ent­wurfs­pla­nung beauftragt.

Die mit der Regie­rung von Ober­fran­ken abge­stimm­ten Pla­nun­gen sehen für die­ses Grund­stück nun ein Mehr­fa­mi­li­en­haus mit ins­ge­samt ca. 900 qm Wohn­flä­che, auf­ge­teilt auf 12 Wohn­ein­hei­ten, vor. Ent­ste­hen sol­len zwei 2- Zim­mer­woh­nun­gen mit ca. 55 qm Wohn­flä­che, zwei roll­stuhl­ge­rech­te 3- Zim­mer­woh­nun­gen mit ca. 90 qm Wohn­flä­che und acht 3- Zim­mer­woh­nun­gen mit ca. 65 bzw. 75 qm Wohn­flä­che. Alle Woh­nun­gen sind bar­rie­re­frei, besit­zen ent­we­der Ter­ras­se oder Bal­kon und sind mit­tels einer Auf­zugs­an­la­ge erreichbar.

Die geplan­ten Woh­nungs­grö­ßen bil­den gut den am Markt gefor­der­ten Bedarf ab.

Die Gesamt­ko­sten belau­fen sich nach der Erstel­lung einer Kosten­schät­zung auf eine Höhe von brut­to ca. 2,7 Mio. €. Nach Rück­spra­che mit der Regie­rung von Ober­fran­ken ist das Pro­jekt im Rah­men der Ein­kom­mens­ori­en­tier­ten För­de­rung för­der­fä­hig. Das heißt, dass künf­ti­ge Mie­ter eine Zusatz­för­de­rung zu ihrer Mie­te erhal­ten, abhän­gig von ihrem Einkommen.

In der 2. Auf­sichts­rats­sit­zung der Städ­te­bau Kulm­bach GmbH am 07. Dezem­ber 2020 wur­den dem Auf­sichts­rat die Pla­nun­gen in Ver­bin­dung mit den zu erwar­ten­den Kosten und För­de­run­gen vor­ge­legt. Der Auf­sichts­rat gab mit sei­nem Vor­sit­zen­den, Herrn Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann, in die­ser Sit­zung ein­stim­mig den Start­schuss für die Durch­füh­rung und Umset­zung die­ses Vorhabens.

„Die Städ­te­bau Kulm­bach wird noch in die­sem Jahr die erfor­der­li­chen Anträ­ge an die Regie­rung von Ober­fran­ken sen­den“, erklärt Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann zu dem Vor­ha­ben. „Unser Ziel ist es, nach Erhalt der För­der­zu­sa­ge, im Som­mer des kom­men­den Jah­res mit dem Bau zu begin­nen, so dass in der zwei­ten Hälf­te des Jah­res 2022 das Gebäu­de bezo­gen wer­den kann“, so Leh­mann weiter.