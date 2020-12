Am 11.12.2020 haben sich wie­der ehren­amt­li­che Kräf­te auf den Weg in den Forch­hei­mer Kel­ler­wald gemacht, um im Auf­trag des Land­rats­am­tes Abstri­che abzu­neh­men. Ins­ge­samt waren am Frei­tag 12 Ein­satz­kräf­te ein­ge­setzt. Kräf­te aus der Was­ser­wacht Forch­heim und der Bereit­schaft Forch­heim zie­hen an einem Strang, um auch die­sen Ein­satz wie­der pro­fes­sio­nell und schnell abzu­ar­bei­ten. Seit dem 09.12.20 gilt in Bay­ern wie­der der Kata­stro­phen­fall, die­ser wur­de aus­ge­ru­fen, um neben den ehren­amt­li­chen Kräf­ten auch mehr Mit­tel ver­füg­bar zu machen. Damit Leid und Not an Sach­ge­gen­stän­den und Men­schen abge­wen­det wer­den kann. Für Micha­el Fees, Füh­rungs­kraft in der Bereit­schaft Forch­heim, steht fest, ob Kata­stro­phen­fall oder nicht, ehren­amt­li­che Kräf­te ste­hen immer bereit. Und er ist stolz dar­auf so einen guten Rück­halt zu haben. Am Frei­tag, den 11.12.2020 wur­den wie­der 140 Abstri­che durch ehren­amt­li­che Ein­satz­kräf­te des Roten Kreu­zes genom­men. Gegen Mit­tag war der Ein­satz been­det und die Ein­satz­fä­hig­keit wur­de in der Unter­kunft wie­der hergestellt.