Pres­se­be­richt der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt vom 12.12.2020 Bam­berg. Das Fahr­rad einer 78jährigen Frau wur­de bereits am Diens­tag zwi­schen 10 und 11…

Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt Laden­die­bin belei­digt Fili­al­lei­ter und begeht Sach­be­schä­di­gung BAM­BERG. Am Mitt­woch­vor­mit­tag kurz nach 11.00 Uhr wur­de die Poli­zei zu einem…

Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt Auf Rou­la­den aus BAM­BERG. Mon­tag­nach­mit­tag gegen 15:45 Uhr konn­te ein Mit­ar­bei­ter in einem Super­markt in der Dr.-Robert-Pfleger-Straße einen…

Poli­zei­be­richt Frän­ki­sche Schweiz vom 28.11.2020

Pres­se­be­richt der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt vom 28.11.2020 Bam­berg. Am Frei­tag­mit­tag wur­de ein 42-jäh­ri­ger Mann in einem Beklei­dungs­ge­schäft am Max­platz vom Ladendetektiv…