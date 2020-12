Ab dem 13. Dezem­ber gilt der neue Fahr­plan für den Stadt­bus­ver­kehr der Stadt­wer­ke Bay­reuth. Die­ses Jahr gibt es ledig­lich klei­ne Veränderungen.

Ab Sonn­tag, den 13. Dezem­ber ändern sich eini­ge Din­ge im Fahr­plan des Stadt­bus­ver­kehrs. „Die Ver­än­de­run­gen fal­len aller­dings mode­rat aus, sagt Wer­ner Schrei­ner“, Lei­ter des Ver­kehrs­be­trie­bes bei den Stadt­wer­ken Bay­reuth. Die Linie 315 wer­de bis Rödens­dorf erwei­tert. War die ‚Destu­be­ner Stra­ße‘ bis­lang die End­hal­te­stel­le, ist die neue End­hal­te­stel­le nun ‚Rödens­dorf Orts­mit­te‘. „Zwi­schen die­sen bei­den Hal­te­stel­len gibt es stadt­aus­wärts zudem die neue Hal­te­stel­le ‚Destu­ben Ort‘“. Die Linie 303 bekommt in St. Johan­nis eben­falls eine zusätz­li­che Hal­te­stel­le mit dem Namen ‚Park­platz Ere­mi­ta­ge‘. In der Innen­stadt bleibt alles beim Alten, ledig­lich ein Name ändert sich: Die Hal­te­stel­le ‚Stadt­hal­le‘ heißt ab Sonn­tag ‚Fried­richs­fo­rum‘. „Außer­dem wer­den wir mit Beginn der Weih­nachts­fe­ri­en auf unse­ren Feri­en­fahr­plan umstel­len – der­zeit gehen wir davon aus, dass die Schu­len am 21. Dezem­ber schlie­ßen“, erklärt Schrei­ner. Zusatz­fahr­ten für den Schü­ler­ver­kehr, die im Fahr­plan mit dem Kür­zel ‚V01‘ gekenn­zeich­net sind, ent­fal­len in der Feri­en­zeit. Alle Infor­ma­tio­nen rund um den Fahr­plan des Stadt­bus­ver­kehrs gibt’s im Kun­den­cen­ter Ver­kehr der Stadt­wer­ke an der ZOH, wo auch das neue Fahr­plan­heft aus­liegt. Im Inter­net fin­den Fahr­gä­ste des Stadt­bus­ver­kehrs alles Wich­ti­ge unter stadt​wer​ke​-bay​reuth​.de/​f​a​h​r​p​l​a​n​a​u​s​k​u​nft.