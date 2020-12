Es ist soweit: Der bun­des­weit erste Online-Antrag zum Eltern­geld hat eine neue Funk­ti­on. Das Zen­trum Bay­ern Fami­lie und Sozia­les (ZBFS) in Bay­reuth bie­tet den Eltern jetzt auch die Mög­lich­keit, sich immer über den aktu­el­len Bear­bei­tungs­stand ihres Antrags zu infor­mie­ren. Die Lan­des­be­hör­de ZBFS baut ihren digi­ta­len Vor­sprung damit wei­ter aus.

In Bay­ern nut­zen bereits knapp 70 Pro­zent der Eltern den Online-Antrag – auch das ist bun­des­weit Rekord!

„Seit 10. Dezem­ber kön­nen sich die Antrag­stel­le­rin­nen und Antrag­stel­ler rund um die Uhr auch über die anste­hen­den Zah­lun­gen infor­mie­ren“, so Erwin Man­ger, Vize­prä­si­dent und Lei­ter der Abtei­lung Fami­lie des ZBFS in Bay­reuth und ergänzt: „Wir geben den Eltern so die Mög­lich­keit, dass sich damit sowohl Rück­fra­gen zum Stand der Bear­bei­tung klä­ren las­sen, als auch die wich­ti­ge Fra­ge vie­ler Fami­li­en: Wann kommt mein Geld?“

Was bie­tet die Sachstandsauskunft?

Bür­ger, die sich im Ser­vice­por­tal regi­striert haben, erhal­ten eine Auskunft

zum Bear­bei­tungs­stand,

zu den Zah­lungs­da­ten (Höhe und Zeit­punkt der lau­fen­den Zah­lung, letz­te Zahlung),

zur gespei­cher­ten Bankverbindung.

„Die Eltern haben dabei kei­ne neu­en digi­ta­len Hür­den zu über­win­den“, erläu­tert Dr. Koll­mer, der Prä­si­dent des ZBFS in Bay­reuth. „Die Regi­strie­rung zum Online­kon­to erfolgt, wie schon bis­her, über die Anmel­dung zum Onlineantrag.“

Wei­te­re Infos und den Link zum Online­an­trag fin­den Sie hier: www​.eltern​geld​.bay​ern​.de

Die Lan­des­be­hör­de ZBFS unter: www​.zbfs​.bay​ern​.de