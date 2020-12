Die Regi­on Coburg erhält im kom­men­den Jahr Schlüs­sel­zu­wei­sun­gen in Höhe von 41.103.724 Euro. „Der Land­kreis wird mit 17.566.528 Euro unterstützt,…

Alle Kin­der­wün­sche vom dies­jäh­ri­gen „Cobur­ger Kin­der­baum“ in der Spar­kas­se sind bereits erfüllt wor­den. Bian­ca Haisch­ber­ger, Lei­te­rin der Stabs­stel­le „Bünd­nis Coburg…

Cobur­ger Kin­der­baum: Alle Wün­sche erfüllt – am Mon­tag wer­den die…

Das Bür­ger­bü­ro und der Schnell­schal­ter der Stadt Coburg ist von Sams­tag, 5.12., bis ein­schließ­lich Mitt­woch, 9.12.2020, geschlos­sen. In die­sem Zeitraum…

Am Don­ners­tag um 16 Uhr fin­det eine Son­der­sit­zung des Stadt­ra­tes zu Coburg statt. The­ma ist die Gene­ral­sa­nie­rung des Lan­des­thea­ters. Die…

Coro­na-Appell der Stadt Coburg an Besu­cher der Stadt­rats­sit­zung

Auf­grund der neu­en 9. Baye­ri­schen Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men­ver­ord­nung gilt in Coburg in den fol­gen­den Berei­chen ab heu­te eben­falls die Mas­ken­pflicht: Groß­park­platz Ketschenanger…

Coburg: “24 Tür­chen vol­ler Vor­freu­de”

Weih­nach­ten steht vor der Tür: In genau 24 Tagen kommt das Christ­kind. Das ist heu­er genau­so wie in all den…