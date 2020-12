Geschenk­kärt­la zu Weih­nach­ten – Geschenk­kar­te der Markt­ge­mein­de jetzt vorbestellbar

Ab sofort ist die Geschenk­kar­te der Markt­ge­mein­de Hei­li­gen­stadt i.OFr. vor­be­stell­bar. Die Wert­kar­te ist in den Stu­fen 10 Euro, 25 Euro und 50 Euro erhält­lich und recht­zei­tig zu Weih­nach­ten ab 21. Dezem­ber im Bür­ger­bü­ro abhol­be­reit. Ein­lös­bar sind die Gut­schein­kar­ten bei allen teil­neh­men­den Betrie­ben der Gemein­de. Mehr Infos fin­den Sie unter www​.markt​-hei​li​gen​stadt​.de

Als beson­de­re Note hat die Markt­ge­mein­de einen Wett­be­werb für Kin­der der Gemein­de aus­ge­ru­fen, bei dem die­se zeich­nen soll­ten, was ihnen an ihrer Hei­mat am besten gefällt.

Aus zahl­rei­chen Ein­sen­dun­gen hat der Gemein­de­rat die drei Gewin­ne­rin­nen gewählt, deren Bil­der auf den Kar­ten ver­ewigt wurden.

Danie­la Ger­o­va (11), Ali­na Pickel (12) und Mile­na Pickel (9) haben die Kunst­wer­ke für die 25 Euro, 10 Euro und 50 Euro Kar­te gemalt. Jede der drei Gewin­ne­rin­nen erhält einen kom­plet­ten Satz der Geschenk­kärt­la sowie einen Gut­schein für den Klet­ter­wald Veilbronn.

Mit dem Geschenk­kärt­la will die Markt­ge­mein­de einen Anreiz set­zen, die ört­li­chen Betrie­be zu unter­stüt­zen. Pas­send dazu der Slo­gan: „Wir fah­ren nicht fort, wir kau­fen im Ort!“.