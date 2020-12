Braue­rei Greif unter­stützt die Forch­hei­mer Feu­er­wehr “Gera­de in die­sen schwie­ri­gen Zei­ten ist es uns ein Anlie­gen, uns bei all denjenigen…

In die­sem Jahr fei­ern vier­zehn Mit­ar­bei­ter und Mit­ar­bei­te­rin­nen ihr Dienst­ju­bi­lä­um in der Spar­kas­se Forch­heim. Auf 25 Jah­re Spar­kas­sen­zu­ge­hö­rig­keit blicken diese…

Am Don­ners­tag, den 3. Dezem­ber war es soweit: Der Betriebs­rats­vor­sit­zen­de der Neun­kir­che­ner Ach­sen­fa­brik Peter War­ten­fel­ser, sein Stell­ver­tre­ter Tho­mas Wink­ler, das…

Nun heißt es also „Musik- und Spiel­manns­zug der Sport­ver­ei­ni­gung Jahn Forch­heim“. Viel scheint sich nicht geän­dert zu haben. Doch das…

Nach Ver­laut­ba­run­gen von den Wohl­fahrts­ver­bän­den führt die neue Bera­tungs- und Inte­gra­ti­ons­richt­li­nie (BIR) der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung zu erheb­li­chen Ver­wer­fun­gen in der…

Forch­heim: Ein Baum für 100 Jahr Schwer­be­hin­der­ten­recht

Am 6. April 1920 trat das Gesetz zur Beschäf­ti­gung Schwer­be­schä­dig­ter in Kraft. Zum 100 jäh­ri­gen Jubi­lä­um des Schwer­be­hin­der­ten­rechts in Deutschland…