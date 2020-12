Die Zahl der Coro­na-Fäl­le im Hofer Land steigt wei­ter an. Allei­ne heu­te mel­det das Gesund­heits­amt für Stadt und Land­kreis Hof 124 Neu­in­fi­zier­te. Der 7‑Ta­ge-Inzi­denz­wert liegt im Land­kreis aktu­ell bei 273,2 , in der Stadt Hof mitt­ler­wei­le bei 410,3.

Stadt und Land­kreis Hof haben sich, gemein­sam mit dem Gesund­heits­amt, inten­siv mit den jüng­sten Ent­wick­lun­gen beschäf­tigt und wei­te­re Maß­nah­men beschlossen.

„Unser gemein­sa­mes Ziel ist es, die Zahl der Coro­na-Fäl­le im All­ge­mei­nen und die Zahl der Erkrank­ten im Spe­zi­el­len zu redu­zie­ren. Des­halb bedarf es gemein­sa­mer Maß­nah­men, ins­be­son­de­re was Kon­takt­be­schrän­kun­gen angeht“, so Ober­bür­ger­mei­ste­rin Eva Döh­la und Land­rat Dr. Oli­ver Bär.

Zum Ent­schluss, für die vom Infek­ti­ons­ge­sche­hen beson­ders betrof­fe­ne Stadt Hof eine wei­te­re All­ge­mein­ver­fü­gung zu erlas­sen, kam Eva Döh­la nach reif­li­chen Über­le­gun­gen und nach inten­si­vem Aus­tausch sowie in Abstim­mung mit Fach­ex­per­ten. „Es gibt in Hof kei­nen Grund anzu­neh­men, dass sich die Lage ver­bes­sert. Wir müs­sen wei­te­re Kon­takt­re­du­zie­run­gen anord­nen, um eine mög­lichst groß­flä­chi­ge Wir­kung zu erreichen.“

Auf­grund der hohen 7‑Ta­ge-Inzi­denz­wer­te in der Stadt Hof hat Ober­bür­ger­mei­ste­rin Eva Döh­la heu­te, 10.12.2020, eine neue All­ge­mein­ver­fü­gung unter­zeich­net. „Es waren kei­ne leich­ten Ent­schei­dun­gen, denn die neu­en Rege­lun­gen schrän­ken jeden Ein­zel­nen noch mehr ein. Gera­de Fami­li­en sind stark betrof­fen“, sag­te Ober­bür­ger­mei­ste­rin Eva Döh­la. „Wir sind an einem besorg­nis­er­re­gen­den Punkt ange­kom­men, an dem wir mehr denn je an die Zukunft aller den­ken müssen.“

Da es bei der vor­he­ri­gen All­ge­mein­ver­fü­gung von Mon­tag, 7.12.20, zu einer spä­ten Bekannt­ga­be gekom­men war, hat die Stadt Hof umge­hend reagiert. Die von den neu­en Rege­lun­gen Betrof­fe­nen ­­– Kin­der­ta­ges­stät­ten sowie Hei­me und ver­gleich­ba­re Ein­rich­tun­gen – wur­den heu­te in der Mit­tags­zeit über die neu­en Ver­ord­nun­gen infor­miert. Im direk­ten Anschluss dar­an hat Eva Döh­la in einer Tele­fon­kon­fe­renz die Schul­lei­ter in Kennt­nis gesetzt. „Schu­len, Kitas und Hei­me haben nun einen grö­ße­ren zeit­li­chen Vor­lauf.“ Zudem wur­den Abstim­mungs­pro­zes­se zwi­schen den betei­lig­ten Behör­den verbessert.

Sowohl in der Stadt, als auch im Land­kreis Hof sind die Zah­len der Neu­in­fek­tio­nen in den ver­gan­ge­nen Tagen ange­stie­gen. Im Hin­blick auf die unter­schied­li­che Stär­ke der Betrof­fen­heit, wur­de ein Teil der Maß­nah­men für Stadt und Land­kreis gemein­sam, ein wei­te­rer Teil spe­zi­ell für die Stadt Hof getrof­fen und in ent­spre­chen­den noch zu ver­öf­fent­li­chen­den All­ge­mein­ver­fü­gun­gen festgelegt.

Dem­nach gilt sowohl in Stadt als auch im Land­kreis Hof

ab Frei­tag, den 11. Dezem­ber 2020:

Maß­nah­men in Alten- und Pflegeheimen:

Zum Schutz der Bewoh­ner von Alten- und Pfle­ge­hei­men im Hofer Land hat das Per­so­nal, eben­so wie Besu­cher, grund­sätz­lich eine FFP2-Mas­ke zu tra­gen, ins­be­son­de­re dann, wenn Kon­takt zu Bewoh­nern der Ein­rich­tun­gen besteht.

Bit­te beach­ten: In der Stadt Hof gilt ein Besuchs­ver­bot von Alten- und Pfle­ge­hei­men (sie­he unten).

ab Mon­tag, den 14. Dezem­ber 2020:

Distanz­un­ter­richt an Schulen:

An allen Schu­len in Stadt und Land­kreis Hof, mit Aus­nah­me der Schu­len zur son­der­päd­ago­gi­schen För­de­rung fin­det ab 14.12.2020 kein Unter­richt in Prä­senz­form mehr statt. Die Schu­len wech­seln in den Distanz­un­ter­richt. Eine Not­fall­be­treu­ung ist sicherzustellen.

Im Ein­zel­fall kön­nen die Schu­len im Land­kreis bei Abschluss­klas­sen für den Fall, dass Lei­stungs­nach­wei­se zu erbrin­gen sind von Distanz­un­ter­richt absehen.

Außer­dem wird für die Stadt Hof fol­gen­des verfügt

ab Frei­tag, den 11. Dezem­ber 2020:

1. Aus­gangs­be­schrän­kung:

Das Ver­las­sen der eige­nen Woh­nung zum Besuch eines ande­ren Haus­stands, sofern es sich nicht um Ehe­gat­ten, Lebens­part­ner, Part­ner einer nicht­ehe­li­chen Lebens­ge­mein­schaft, Ver­wand­te in gera­der Linie oder Geschwi­ster han­delt, ist untersagt.

Der Auf­ent­halt in von der Stadt Hof mit All­ge­mein­ver­fü­gung vom 10.12.2020 fest­ge­leg­ten zen­tra­len Begeg­nungs­flä­chen an denen sich Men­schen ent­we­der auf engem Raum oder nicht nur vor­über­ge­hend auf­hal­ten ist nur bei Vor­lie­gen trif­ti­ger Grün­de im Sin­ne des § 3 der 10. BayIfSMV erlaubt. Kein trif­ti­ger Grund ist ins­be­son­de­re das Musi­zie­ren und das Dar­bie­ten von Kleinkunst.

2. Spe­zi­el­le Besuchs- und Schutzregelungen:

Pati­en­ten oder Bewoh­ner von Alten- und Senio­ren­re­si­den­zen, Kran­ken­häu­sern sowie Vor­sor­ge- und Reha­bi­li­ta­ti­ons­ein­rich­tun­gen, voll­sta­tio­nä­ren Ein­rich­tun­gen der Pfle­ge, Ein­rich­tun­gen für Men­schen mit Behin­de­run­gen oder ambu­lant betreu­ten Alten­hei­men und Senio­ren­re­si­den­zen dür­fen außer zur Beglei­tung Ster­ben­der nicht besucht werden.

3. Ver­samm­lun­gen:

Bei Ver­samm­lun­gen muss zwi­schen allen Teil­neh­mern ein Min­dest­ab­stand von 2 Metern gewahrt und jeder Kör­per­kon­takt mit ande­ren Ver­samm­lungs­teil­neh­mern oder Drit­ten ver­mie­den wer­den. Dar­über hin­aus wer­den Ver­samm­lun­gen unter frei­em Him­mel auf eine Höchst­dau­er von 60 Minu­ten beschränkt und dür­fen nur orts­fest durch­ge­führt werden.

Das Abneh­men der vor­ge­schrie­be­nen Mas­ke (ins­be­son­de­re zum Essen, Trin­ken, Rau­chen, Tele­fo­nie­ren, Benut­zen von Blas­in­stru­men­ten oder Tril­ler­pfei­fen) ist nicht zulässig.

Für alle Ver­samm­lun­gen wird die Teil­neh­mer­zahl auf 30 Per­so­nen beschränkt.

4. Gastro­no­mie:

Bei der Abga­be von mit­nah­me­fä­hi­gen Spei­sen und Geträn­ken darf der Betrei­ber kei­ne Ein­rich­tun­gen, die das Ver­wei­len zum Ver­zehr ermög­li­chen (ins­be­son­de­re Abstell­ein­rich­tun­gen wie Tische oder Bor­de) bereit­stel­len und hat der Betrei­ber erfor­der­li­chen­falls das Ver­wei­len an der Abga­be­stel­le zu unterbinden.

5. Mas­ken­pflicht und Alkoholverbot:

Auf fol­gen­den zen­tra­len Begeg­nungs­flä­chen in der Stadt Hof besteht Mas­ken­pflicht sowie ein Alkoholverbot:

Max­platz (für die Dau­er von Märkten)

Kirch­platz (für die Dau­er von Märkten)

Lud­wig­stra­ße ab Ein­mün­dung Klosterstraße/​Kirchplatz

Obe­res Tor

Obe­rer Torplatz

Post­stra­ße bis Konrad-Adenauer-Platz

Alt­stadt

Kreuz­stein­stra­ße (ein­schließ­lich Ver­bin­dungs­weg zur Luit­pold­stra­ße) bis Kreu­zung Marienstraße

Luit­pold­stra­ße bis Kreu­zung Marienstraße

Bern­hard-Lich­ten­berg-Platz

Son­nen­platz

Lorenz­stra­ße (ein­schließ­lich Ver­bin­dungs­weg zur Bis­marck­stra­ße) bis Ein­mün­dung Biengäßchen

ab Mon­tag, den 14. Dezem­ber 2020:

Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen:

Alle Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen der Stadt Hof sind ab 14.12.2020 geschlos­sen. Eine Not­fall­be­treu­ung ist sicherzustellen.

Hot­line der Stadt Hof:

Für Fra­gen der Bevöl­ke­rung, die die All­ge­mein­ver­fü­gung die Stadt Hof betref­fen, hat die Stadt Hof die Hot­line-Num­mer 09281–815-5000 mit fol­gen­der Erreich­bar­keit eingerichtet:

Mo – Do 8.00 bis 18.00 Uhr

Fr 8.00 bis 16.00 Uhr

Sa & So 10.00 bis 16.00 Uhr

Bit­te beach­ten Sie: Die Tele­fon­num­mer gilt nur für die Dau­er der städ­ti­schen All­ge­mein­ver­fü­gung, also bis zum 18.12.2020.

Die Stadt Hof hat zudem eine zwei­te All­ge­mein­ver­fü­gung erlas­sen. Die­se gilt ab Frei­tag, 11. Dezem­ber 2020 00.00 Uhr; sie ersetzt die All­ge­mein­ver­fü­gung vom 1. Dezem­ber 2020, die mit Ablauf des 10. Dezem­ber 2020 außer Kraft tritt. Geän­dert hat sich in All­ge­mein­ver­fü­gung, die am kom­men­den Frei­tag in Kraft tritt, ledig­lich die Rechtsgrundlage.

Hot­line des Land­krei­ses Hof:

Die Hot­line des Land­krei­ses Hof errei­chen Sie auch wei­ter­hin unter der Hot­line-Num­mer 09281/57–155

Die­se ist zu fol­gen­den Zei­ten besetzt:

Mo & Don­ners­tag: 8.00 bis 16.00 Uhr

Di & Mi: 8.00 bis 14.00 Uhr

Fr: 8.00 bis 12.00 Uhr

Häu­fig gestell­te Fra­gen (FAQ):

Bezüg­lich der neu­en Rege­lun­gen haben wir dar­über hin­aus einen Fra­ge-/Ant­wort­ka­ta­log erstellt. Die­sen fin­den Sie sowohl auf der Home­page der Stadt als auch auf der Info­sei­te des Land­krei­ses Hof.