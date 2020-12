Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Bayreuth

A9 / BAY­REUTH. Ein 43-jäh­ri­ger Schleu­ser ging am Mitt­woch­mor­gen einer Strei­fen­be­sat­zung der Bay­reu­ther Ver­kehrs­po­li­zei auf der A9 ins Netz. Mit im Fahr­zeug des Man­nes saßen zwei Män­ner, die mit des­sen Hil­fe ille­gal nach Deutsch­land ein­ge­reist waren. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bay­reuth sitzt der Mann nun in Untersuchungshaft.

Den mit vier Män­nern besetz­ten VW kon­trol­lier­ten Bay­reu­ther Ver­kehrs­po­li­zi­sten um 7.55 Uhr auf der Auto­bahn A9 am Park­platz Sophien­berg in Rich­tung Ber­lin. Wäh­rend der Kon­trol­le stell­te sich her­aus, dass zwei der drei Mit­fah­rer des 43-Jäh­ri­gen, ein 24-jäh­ri­ger Syrer und sein 31 Jah­re alter Lands­mann, mit Hil­fe des Schleu­sers ille­gal über Öster­reich ins deut­sche Bun­des­ge­biet ein­ge­reist waren.

Die Beam­ten nah­men den Schleu­ser und die zwei tat­ver­däch­ti­gen Mit­fah­rer fest. Das Schleu­ser­fahr­zeug stell­ten sie sicher. Die bei­den Asyl­su­chen­den wie­sen die Beam­ten nach der Durch­füh­rung der kri­mi­nal­po­li­zei­li­chen Maß­nah­men einer Auf­nah­me­ein­rich­tung für Flücht­lin­ge zu. Der 43-jäh­ri­ge Schleu­ser, der bereits mehr­fach ein­schlä­gig kri­mi­nal­po­li­zei­lich in Erschei­nung getre­ten war, wur­de am Don­ners­tag auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bay­reuth dem Ermitt­lungs­rich­ter am Amts­ge­richt Bay­reuth vor­ge­führt. Die­ser erließ einen Unter­su­chungs­haft­be­fehl gegen den 43-Jäh­ri­gen, der eben­falls syri­scher Staats­an­ge­hö­ri­ger ist. Die Poli­zi­sten brach­ten den Mann in eine ober­frän­ki­sche Justizvollzugsanstalt.

Die gemein­sa­men Ermitt­lun­gen der Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth und der Staats­an­walt­schaft Bay­reuth dau­ern an.