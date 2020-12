Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Laden­die­bin belei­digt Fili­al­lei­ter und begeht Sachbeschädigung

BAM­BERG. Am Mitt­woch­vor­mit­tag kurz nach 11.00 Uhr wur­de die Poli­zei zu einem Dro­ge­rie­ge­schäft in die Bam­ber­ger Innen­stadt geru­fen, weil dort eine 44-jäh­ri­ge Frau nach einem Laden­dieb­stahl fest­ge­hal­ten wur­de. Beim Ein­tref­fen der Poli­zei­strei­fe stell­te sich her­aus, dass die Frau eine Packung künst­li­cher Fin­ger­nä­gel für knapp 10 Euro gestoh­len hat­te. Zudem kam es noch zu einem Geran­gel mit dem Fili­al­lei­ter, bei dem Ver­packungs­ma­te­ri­al für etwa 25 Euro beschä­digt wur­de. Wei­ter belei­dig­te die Die­bin den Fili­al­lei­ter, wes­halb sie sich neben Laden­dieb­stahls noch wegen Sach­be­schä­di­gung und Belei­di­gung ver­ant­wor­ten muss.

BAM­BERG. Auf einen Jog­ging­an­zug für knapp 40 Euro hat­te es am Mitt­woch­abend ein 34-jäh­ri­ger Mann in einem Beklei­dungs­ge­schäft in der Bam­ber­ger Innen­stadt abge­se­hen. Der Lang­fin­ger woll­te die Die­bes­beu­te ver­steckt in sei­nem Ruck­sack ohne Bezah­lung aus dem Laden schmug­geln, wur­de aber vom auf­merk­sa­men Detek­tiv dabei beob­ach­tet, der die Poli­zei verständigte.

Dieb­stahl von Altreifen

BAM­BERG. Bereits zum zwei­ten Mal wur­de eine Auto­fir­ma im Hafen­ge­biet von einem Alt­rei­fen-Dieb heim­ge­sucht. Der Täter war am Mon­tag­früh zwi­schen 01.54 Uhr und 02.40 Uhr auf dem Fir­men­ge­län­de und ent­wen­de­te 30 Alt­rei­fen und die glei­che Anzahl an gebrauch­ten Fel­gen im Gesamt­wert von etwa 350 Euro. Der Täter war zur Tat­zeit mit einem Klein­trans­por­ter mit rumä­ni­scher Zulas­sung auf dem frei zugäng­li­chen Are­al und ver­üb­te den Diebstahl.

Zeu­gen, die nähe­re Anga­ben zu Fah­rer und Fahr­zeug machen kön­nen, wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei unter Tel.: 0951/9129–210 in Ver­bin­dung zu setzen.

Ein­gangs­tü­re beschädigt

BAM­BERG. Zwi­schen Diens­tag, 17.00 Uhr, und Mitt­woch, 07.25 Uhr, wur­de bei einer sozia­len Ein­rich­tung in der Luit­pold­stra­ße die Ein­gangs­tü­re beschä­digt, so dass am Tür­blatt ein Riss ent­stan­den ist. Der Sach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 400 Euro beziffert.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Beim Links­ab­bie­gen von der Her­zog-Max-Stra­ße in die Otto­stra­ße stieß am Mitt­woch­vor­mit­tag kurz vor 12.00 Uhr eine Wohn­mo­bil-Fah­re­rin gegen das Heck eines dort ver­kehrs­be­dingt hal­ten­den BMW-Fah­rers. An bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand Sach­scha­den von etwa 11.000 Euro, ver­letzt wur­de niemand.

BAM­BERG. Sach­scha­den von etwa 15.000 Euro sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­fal­les, der sich am Mitt­woch kurz nach 17.30 Uhr auf der B 26 auf Höhe Ein­fahrt Hafen ereig­net hat­te. Hier woll­te ein Sko­da-Fah­rer nach links in Rich­tung Hall­stadt abbie­gen und miss­ach­te­te die Vor­fahrt einer Renault-Fah­re­rin. Ver­letzt wur­de durch den Zusam­men­stoß bei­der Fahr­zeu­ge glück­li­cher­wei­se niemand.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Aus Unacht­sam­keit aufgefahren

HALL­STADT. Eine leicht ver­letz­te Per­son sowie etwa 8.000 Euro Blech­scha­den sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Mitt­woch­mor­gen auf der Staats­stra­ße 2244 ereig­ne­te. Ver­kehrs­be­dingt muss­te eine Auto­fah­re­rin an der Licht­zei­chen­an­la­ge, die zur Auf­fahrt der A 70 in Fahrt­rich­tung Schwein­furt führt, abbrem­sen, da die­se auf Rot umschal­te­te. Ein nach­fol­gen­der Mer­ce­des Sprin­ter-Fah­rer reagier­te zu spät und konn­te ein Auf­fah­ren auf den BMW nicht mehr ver­hin­dern. Durch den Zusam­men­stoß zog sich die 29-jäh­ri­ge BMW-Fah­re­rin leich­te Ver­let­zun­gen zu.

Por­sche ange­fah­ren und geflüchtet

HALL­STADT. Scha­den von ca. 3.000 Euro hin­ter­ließ ein noch unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer, als er am Mon­tag­nach­mit­tag, zwi­schen 15. Und 16 Uhr, gegen den vor­de­ren lin­ken Rad­ka­sten eines Pkw, Por­sche Pan­ame­ra, stieß. Das Fahr­zeug park­te zur Unfall­zeit auf dem ERTL-Park­platz in der Bie­gen­hof­stra­ße. Ohne die Poli­zei zu ver­stän­di­gen, ent­fern­te sich der Ver­ur­sa­cher nach dem Anstoß von der Unfallstelle.

Zeu­gen der Unfall­flucht wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Unter Dro­gen­ein­fluss am Steuer

STRUL­LEN­DORF. In eine all­ge­mei­ne Ver­kehrs­kon­trol­le geriet am Mitt­woch­abend ein Auto­fah­rer in der Bam­ber­ger Stra­ße. Da die Poli­zei­be­am­ten dro­gen­ty­pi­sche Aus­fall­erschei­nun­gen fest­stell­ten und der dar­auf­hin durch­ge­führ­te Dro­gen­schnell­test auch noch posi­tiv ver­lief, muss­te der 49-Jäh­ri­ge zur Blut­ent­nah­me. Die Wei­ter­fahrt wur­de zudem sofort unter­bun­den. Der Mann wird wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz sowie einer Ver­kehrs­ord­nungs­wid­rig­keit angezeigt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Geschwin­dig­keits­kon­trol­le auf der B22

Spei­chers­dorf. „In Rich­tung Hei­mat lau­fen die Pfer­de schnel­ler“, dafür wird es aber auch manch­mal teu­rer. Unter die­sem Mot­to stand die Geschwin­dig­keits­kon­trol­le am gest­ri­gen Tag in der Zeit von 17.00 Uhr bis 21.00 Uhr auf der B22 auf Höhe von Spei­chers­dorf. Ins­ge­samt 902 Fahr­zeu­ge pas­sier­ten die auf 70 km/​h begrenz­te Mess­stel­le. Davon müs­sen 19 Fahr­zeug­füh­rer in Fahrt­rich­tung Kem­nath mit einer Anzei­ge, 51 Fahr­zeug­len­ker mit einer Ver­war­nung und zwei Ver­kehrs­teil­neh­mer mit einem Fahr­ver­bot rech­nen. Dies stell­te eine Bean­stan­dungs­quo­te von über 16% dar. Der schnell­ste Fah­rer war mit 119 Km/​h unter­wegs. In Fahr­rich­tung Bay­reuth wur­den 5 Anzei­gen und 22 Ver­war­nun­gen fest­ge­stellt. Der Schnell­ste fuhr hier mit 106 km/​h. Dies ent­spricht einer Quo­te von ca. 6%.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fäl­le

Wei­lers­bach. Am Mitt­woch­abend woll­te eine 24-jäh­ri­ge Audi-Fah­re­rin auf der B 470 nach links in eine Tank­stel­le abbie­gen. Dabei über­sah sie den aus Eber­mann­stadt her­an­na­hen­den Opel Cor­sa eines 37-jäh­ri­gen und bei­de Fahr­zeu­ge stie­ßen zusam­men. Die Unfall­ver­ur­sa­che­rin wur­de mit leich­ten Ver­let­zun­gen zur wei­te­ren medi­zi­ni­schen Ver­sor­gung in das Kli­ni­kum nach Forch­heim ver­bracht. Der Mann blieb unver­letzt, es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 6000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

EGGOLS­HEIM. Am Mitt­woch­mit­tag fuhr ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer den Schalt­ka­sten in der Fähr­stra­ße an. Im Anschluss ent­fern­te er sich uner­laubt vom Unfall­ort ohne sich um den ver­ur­sach­ten Scha­den von ca. 300,– Euro zu kümmern.

Wer konn­te einen sol­chen Vor­fall beob­ach­ten? Zeu­gen set­zen sich bit­te mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter der Tele­fon­num­mer 09191/7090–0 in Verbindung.

Dieb­stäh­le

FORCH­HEIM. Am Sonn­tag­abend ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter einen Deko-Holz­stern im Wert von ca. 50,– Euro, wel­cher vor einem Anwe­sen in der Brei­ten­lo­he­stra­ße abge­stellt war. Die Video­auf­zeich­nung der Über­wa­chungs­ka­me­ra wur­de gesi­chert, die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men. Wer wei­te­re Hin­wei­se geben kann, wird gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter der Ruf­num­mer 09191/7090–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Son­sti­ges

DORMITZ. Bereits in der Zeit von 25.11.2020 bis zum 09.12.2020 besprüh­ten bis­lang unbe­kann­te Täter den Bau­wa­gen des FC Dormitz in der Sebal­der Stra­ße mit roter Far­be. Außer­dem wur­de die Tür eine Holz­hüt­te ange­gan­gen und somit ein Gesamt­scha­den von ca. 50,– Euro ver­ur­sacht. Wer sach­dien­li­che Hin­wei­se zur Ergrei­fung der Täter geben kann, wird gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter der Tele­fon­num­mer 09191/7090–0 zu melden.

HAU­SEN. Zu einer wei­te­ren Sach­be­schä­di­gung kam es in der Kaim­stra­ße, wo ein bis­lang unbe­kann­ter Täter die Fen­ster­schei­ben eines leer­ste­hen­den Gebäu­des mit­tels Stein­wurf o. ä. zer­stör­te. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 300,– Euro. Hin­wei­se wer­den von der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim ent­ge­gen genom­men, Tel.: 09191/7090–0